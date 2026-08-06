São Gonçalo: suspeito foi localizado por policiais do 7º BPM após informações repassadas pelo Disque DenúnciaReprodução/Internet
Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento pela RJ-100, nas proximidades de Maria Paula, quando abordaram um veículo que deixava a comunidade. Embora nenhum material ilícito tenha sido encontrado, um dos ocupantes informou aos policiais que exercia função de liderança no tráfico local e que havia um mandado de prisão contra ele.
O suspeito foi levado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde os agentes constataram a existência de dois mandados de prisão em aberto: um expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, por tráfico de drogas, e outro pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, em um processo por roubo majorado.
Investigação também apura participação em caso de tortura
Segundo as investigações, as vítimas tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a caminhar pelas ruas enquanto pediam desculpas. A Polícia Civil apura se as agressões foram determinadas pelo chamado "tribunal do tráfico", prática utilizada por facções criminosas para impor punições em áreas sob seu domínio.
De acordo com a polícia, o investigado já havia sido preso por tráfico de drogas em outubro de 2022. A prisão, no entanto, foi revogada pela Justiça em agosto de 2023, permitindo que ele respondesse ao processo em liberdade. Após os procedimentos na 75ª DP, o suspeito foi encaminhado para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permaneceu à disposição da Justiça.
A reportagem buscou contato com a defesa do citado, sem sucesso, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.
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