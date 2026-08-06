São Gonçalo: suspeito foi localizado por policiais do 7º BPM após informações repassadas pelo Disque Denúncia - Reprodução/Internet

São Gonçalo: suspeito foi localizado por policiais do 7º BPM após informações repassadas pelo Disque DenúnciaReprodução/Internet

Publicado 06/08/2026 11:13





Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento pela RJ-100, nas proximidades de Maria Paula, quando abordaram um veículo que deixava a comunidade. Embora nenhum material ilícito tenha sido encontrado, um dos ocupantes informou aos policiais que exercia função de liderança no tráfico local e que havia um mandado de prisão contra ele.



O suspeito foi levado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde os agentes constataram a existência de dois mandados de prisão em aberto: um expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, por tráfico de drogas, e outro pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, em um processo por roubo majorado.



Investigação também apura participação em caso de tortura

São Gonçalo - Um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas em uma comunidade de São Gonçalo foi preso na tarde de terça-feira (4), durante uma operação do 7º BPM ( São Gonçalo ). A ação contou com informações repassadas pelo Disque Denúncia e resultou na captura do suspeito na comunidade Campo Novo, conhecida como Risca Faca, na Região Metropolitana do Rio.Segundo a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento pela RJ-100, nas proximidades de Maria Paula, quando abordaram um veículo que deixava a comunidade. Embora nenhum material ilícito tenha sido encontrado, um dos ocupantes informou aos policiais que exercia função de liderança no tráfico local e que havia um mandado de prisão contra ele.O suspeito foi levado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde os agentes constataram a existência de dois mandados de prisão em aberto: um expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, por tráfico de drogas, e outro pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, em um processo por roubo majorado.

Além dos mandados judiciais, o homem é investigado por suposta participação em um episódio ocorrido em maio deste ano, quando duas mulheres foram agredidas e humilhadas após serem acusadas de furtos dentro da comunidade.



Segundo as investigações, as vítimas tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a caminhar pelas ruas enquanto pediam desculpas. A Polícia Civil apura se as agressões foram determinadas pelo chamado "tribunal do tráfico", prática utilizada por facções criminosas para impor punições em áreas sob seu domínio.



De acordo com a polícia, o investigado já havia sido preso por tráfico de drogas em outubro de 2022. A prisão, no entanto, foi revogada pela Justiça em agosto de 2023, permitindo que ele respondesse ao processo em liberdade. Após os procedimentos na 75ª DP, o suspeito foi encaminhado para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permaneceu à disposição da Justiça.



A reportagem buscou contato com a defesa do citado, sem sucesso, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.