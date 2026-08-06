São Gonçalo: De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 7h para verificar a ocorrência de encontro de cadáver - João Victor Guedes/Reprodução Internet

São Gonçalo: De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 7h para verificar a ocorrência de encontro de cadáverJoão Victor Guedes/Reprodução Internet

Publicado 06/08/2026 11:57

São Gonçalo - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (6) em uma área de mata na Avenida Professora Aída de Souza Faria, no bairro Colubandê, em São Gonçalo.

As circunstâncias do crime ainda são investigadas. No entanto, segundo as primeiras informações, a principal linha de apuração é a de execução, já que a vítima apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 7h para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os agentes encontraram o corpo caído em uma área de vegetação, próximo a um valão, na altura do número 68 da via.

O homem estava sem roupas e, nas proximidades do corpo, os policiais localizaram quatro cápsulas deflagradas de pistola, que serão analisadas durante a investigação.

No trecho onde a vítima foi encontrada existem câmeras de monitoramento pertencentes a uma empresa. As imagens poderão auxiliar os investigadores a esclarecer como o corpo foi deixado no local, já que há suspeita de que o crime tenha ocorrido em outro ponto da cidade.

A área foi isolada para a realização da perícia. Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram os primeiros levantamentos para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Após a perícia, o Corpo de Bombeiros removeu o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML), onde serão realizados exames que poderão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.