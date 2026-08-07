Imóvel na Rua Joaquim Nabuco, 170, na zona sul do RioReprodução/Google Maps

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Leonardo Brito
Rio - Um imóvel residencial foi atingido por um incêndio na Rua Joaquim Nabuco, na divisa entre Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, no fim da tarde desta sexta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h50 para a ocorrência, registrada na altura do número 170 da via.  
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Militares do Quartel de Copacabana foram deslocados para o local e iniciaram o combate às chamas. No início da noite, a corporação informou que a ocorrência já se encontrava na fase de rescaldo, etapa destinada a eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo volte a se espalhar. A ocorrência foi encerrada às 20h40 e sem vítimas. 

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Rua Joaquim Nabuco precisou ser ocupada na altura da Rua Bulhões Carvalho durante o atendimento da ocorrência. A CET-Rio e a Guarda Municipal também foram acionadas para auxiliar na operação. O trânsito apresentou lentidão no trecho durante a atuação das equipes de emergência.

Até o momento, não havia informações sobre as causas do incêndio. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas.