Imóvel na Rua Joaquim Nabuco, 170, na zona sul do RioReprodução/Google Maps
Militares do Quartel de Copacabana foram deslocados para o local e iniciaram o combate às chamas. No início da noite, a corporação informou que a ocorrência já se encontrava na fase de rescaldo, etapa destinada a eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo volte a se espalhar. A ocorrência foi encerrada às 20h40 e sem vítimas.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Rua Joaquim Nabuco precisou ser ocupada na altura da Rua Bulhões Carvalho durante o atendimento da ocorrência. A CET-Rio e a Guarda Municipal também foram acionadas para auxiliar na operação. O trânsito apresentou lentidão no trecho durante a atuação das equipes de emergência.
Até o momento, não havia informações sobre as causas do incêndio. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas.
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