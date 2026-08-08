Fachada do Hospital, na Tijuca - Eduardo Samaruga / Divulgação

Fachada do Hospital, na Tijuca Eduardo Samaruga / Divulgação

Publicado 08/08/2026 08:32

Rio - O Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, vai promover uma ação de coleta de sangue neste sábado (8) das 13h às 18h. Para doar, é necessário apresentar um documento original com foto, ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar 50 quilos ou mais.

Não é preciso estar em jejum, mas recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores. O sangue coletado e seus derivados serão distribuídos para diversas unidades de saúde, públicas e privadas, conforme necessidade.

A ação será realizada no Espaço de Convivência, no segundo andar do prédio principal do hospital. O endereço é Rua Conde de Bonfim, 1.033, na Usina.