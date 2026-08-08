Consumidores percorriam a Saara, no Centro do Rio, em busca de um item para presentear na data - fotos de Reginaldo Pimenta

Consumidores percorriam a Saara, no Centro do Rio, em busca de um item para presentear na datafotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 08/08/2026 05:00

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Rio - Com o Dia dos Pais se aproximando , muitos cariocas deixaram para a última hora a compra do presente. Na manhã desta sexta-feira (8), consumidores percorriam as ruas da Saara, no Centro, em busca de um item para presentear na data.conversou com comerciantes da região para reunir dicas de presentes e opções para quem precisa economizar sem deixar a lembrança de lado.

A estudante de pedagogia Júlia Pereira, 18 anos, esteve na Saara à procura de um relógio inteligente para presentear seu pai.

"Não cheguei a planejar muito sobre o presente. Aqui sempre tem muitas opções com preços bons. Mas estou pensando em comprar aqueles relógios digitais, porque meu pai faz caminhada e gosta de andar de bicicleta", disse a jovem, que pretende pagar até R$ 200. A mãe dela, Olivete Pereira, 59, foi quem a ajudou com a ideia do produto.

Cristiano Luiz da Paixão César também esteve na Saara acompanhado dos dois filhos, Cristian Eduardo, 11, e Crislaine do Nascimento, 19, e da mulher, Edilaine, 44, em busca de um presente para o Dia dos Pais, celebrado neste domingo.

"Eu sou de Volta Redonda, nós estamos passeando e resolvemos vir para a Saara pela variedade. O presente para o pai é o básico, tênis, uma camisa… camisa de time não porque ele já tem muitas", brincou Edilaine, que completou: "Nós queremos deixar ele à vontade para escolher. Ele é vascaíno e já tem várias camisas do time, inclusive, estava querendo mais uma. Vamos ver se a gente acha aqui".

Uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) aponta que os comerciantes estão moderadamente otimistas com as vendas para o Dia dos Pais, com estimativa de crescimento de 1,5% em comparação com o último ano.

A gerente da loja Beco do Ouro, Islaine Gonçalves Fanoele, 40, relatou que o movimento este ano está mais intenso.

"A procura está bem maior que a do ano passado, principalmente os próprios pais, que estão vindo comprar com mais frequência", explicou. "Nós temos muitas promoções. Para o Dia dos Pais, o item que faz mais sucesso é o kit ferramenta, que está custando R$ 25. Ele é o produto mais procurado da loja e é bem bacana para dar de presente", pontuou.

Islaine também afirmou que os eletrônicos têm tido forte procura. Caixas de som, com preços a partir de R$ 15, e os relógios, a partir de R$ 85, são alguns destaques da lugar em que trabalha. A gerente da loja de roupas Dimona, Kátia Gonçalves, 37, destacou que o movimento este ano está maior em relação ao último Dia dos Pais.

"Temos muitos produtos personalizados, que o pessoal gosta bastante, com fotos, algo relacionado a algo pessoal do pai, com times, ou se ele gosta de fazer churrasco. As pessoas gostam de colocar algo que os pais se identifiquem", contou.

Kátia afirmou que os pets são os itens com maior demanda da loja, com preços a partir de R$ 20, com aplicação, além do valor da camisa e do boné, que têm preço médio de R$ 70. Para quem procura itens ainda mais baratos e que caibam no bolso, a vendedora Marcilene Justine, 35, da loja JJG, de carteiras, couros e cintos, contou que há opções a partir de R$ 10.

"Carteira de couro, cinto, bolsa, mochila são os itens mais procurados, com preços a partir de R$ 10 reais. A procura está muito maior esse ano, e os pais estão vindo comprar com as crianças", disse a lojista. "Para quem está procurando o presente de última hora, pode vir comprar na Saara, que sempre costuma ter muita variedade e promoção", anunciou.

Aos que preferem apostar em opções mais tradicionais e presentear com roupas, a Perfil Magazine oferece grande variedade, frisa o gerente Ian, 38.

"Essa semana já deveria estar mais movimentada. No ano passado, o nosso faturamento já estava maior, mas estamos buscando trazer um produto mais atrativo para o cliente", lembrou. "O pessoal não está se organizando para comprar antecipado, é sempre em cima da hora. Hoje, os produtos mais procurados são os itens de uso casual, mais esportivo, como bermudas, blusas mais simples, sem muitos detalhes e estampas".

Para quem deixou para comprar o produto de última hora, Ian indicou os produtos de linho, que são de qualidade e têm preços mais baixos na loja. "Nós trabalhamos com linho que é um produto fino e nas outras lojas são encontrados por preços muito maiores. Para quem busca presentear e ser marcante, as peças de linho e algodão peruano são bem legais", argumentou.

Se você busca itens mais personalizados e acessíveis, também há opções. Gerente da loja Maxibeleza, Eduardo Cortez, 36, afirmou que o estabelecimento oferece produtos variados.

"Para o Dia dos Pais, nós temos uma procura muito grande por bonés, porque eles vêm com diversas frases e também têm de time. Custam por volta de R$ 30. E temos os óculos, que têm procura, por volta de R$ 20 a R$ 50, sendo que a procura maior é pelos mais baratos", contou.





