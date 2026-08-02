Especialistas aconselham que compras com cartão de crédito são ideais quando não há juros e que o pagamento à vista pode ser a melhor opçãoImagem gerada com IA

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Alexia Gomes
O Dia dos Pais se aproxima, e é comum ter dúvidas sobre qual item escolher na hora de ir às compras. Para ajudar o leitor a encontrar o presente ideal que caiba no bolso, O DIA preparou uma lista de sugestões com promoções para todos os orçamentos. Se você precisa economizar, especialistas também dão dicas.
Segundo levantamento realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o varejo carioca prevê um crescimento de 1,5% no faturamento para o Dia dos Pais em comparação com o mesmo período do ano passado.
A pesquisa, que ouviu 250 lojistas da cidade, também aponta que 90% dos entrevistados afirmaram esperar que o volume de vendas se mantenha igual ao de 2025 ou ligeiramente acima, o que já será considerado um bom resultado. Já os outros 10% esperam equilibrar as vendas por meio da gestão dos estoques para mitigar problemas com o encalhe de mercadorias.
Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, avalia que "a conjuntura econômica será determinante para que o comerciante promova um conjunto de ações para induzir vendas".

"Por exemplo, caprichar na vitrine, oferecer produtos customizados, gerir com cuidado o estoque, investir no marketing e nas mídias sociais, trabalhar o atendimento presencial e remoto, buscar atender o gosto dos clientes. Pode não ser tarefa fácil, mas são caminhos indicativos para estimular vendas", diz Aldo Gonçalves.
Moradora da Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio, Juliana Marques, de 28 anos, conta que, para ela, a qualidade tem maior peso na hora de escolher o presente para o pai, Paulo Emílio.
Juliana Marques e o pai Paulo Emílio - Arquivo pessoal
Juliana Marques e o pai Paulo EmílioArquivo pessoal
"Penso que, para o meu pai, isso é o mais importante. Prefiro investir em um produto de boa qualidade, que tenha durabilidade e atenda às necessidades dele. Afinal, ele merece o melhor", diz.
"Acredito que é possível encontrar um bom presente sem gastar muito, desde que a pessoa pesquise bastante. Comparar preços em diferentes lojas, principalmente nas plataformas on-line, costuma fazer bastante diferença, pois geralmente os valores são mais atrativos."
Por outro lado, Wellington Melo, de 31 anos, morador de Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, fala que prefere comprar o presente para o pai, Jorge Augusto, em lojas físicas.
Wellington Melo e o pai Jorge Augusto - Arquivo pessoal
Wellington Melo e o pai Jorge AugustoArquivo pessoal
"Particularmente, prefiro comprar em lojas físicas, pois tenho a possibilidade de verificar a qualidade do material, o tamanho, o cheiro, o formato, entre outras características que a compra on-line não permite avaliar. Além disso, não preciso esperar o presente chegar em casa; compro e já levo comigo, aguardando apenas a data para entregá-lo", destaca.
Melo também pontua que, mais importante do que o valor do presente, é o significado por trás da escolha e o carinho demonstrado no gesto.
"Um presente não é simplesmente algo que você compra, mas um gesto que simboliza carinho e demonstra que você gosta ou ama alguém. Então, desde um carro até um brinco, quem recebe vai valorizar o fato de que aquela pessoa se empenhou em lembrar de você", diz.
Dicas de presentes
Para quem ainda está indeciso, O DIA preparou uma seleção de produtos para ajudar a encontrar opções que cabem no seu bolso. Se você gosta de presentear com perfume, O Boticário oferece uma lista de perfumes e produtos de cuidados com o corpo a partir de R$ 27,90.
O sabonete em barra Men, com duas unidades de 90g, sai por R$ 27,90. O combo Clash reúne body spray desodorante de 100ml e loção hidratante desodorante corporal de 200ml e sai por R$ 88,60. O kit presente Malbec reúne shower gel para cabelo e corpo de 250g e desodorante antitranspirante roll-on Malbec de 55ml e sai por R$ 69,80.
Kit presente Malbec sai por R$ 69,80 - Reprodução
Kit presente Malbec sai por R$ 69,80Reprodução
Já o kit Miniatura Perfumaria Masculina Zaad, com quatro itens, sai por R$ 59,90. O combo presente Dia dos Pais Clash reúne body spray desodorante de 100ml, loção hidratante desodorante corporal de 200ml e embalagem especial para presente, custa R$ 116,05.
Combo de presente para o Dia dos Pais sai por R$ 116,05 - Reprodução
Combo de presente para o Dia dos Pais sai por R$ 116,05Reprodução
Para quem gosta de presentear com chocolates, a Cacau Show preparou uma lista de presentes a partir de R$ 28,49.
A caixa de Garrafinhas Clássicos (88g), com chocolates ao leite recheados com licores de cereja, Amarula e conhaque, sai por R$ 28,49. A caixa de Bombons Clássicos Sortidos (120g), com recheios de avelã, cereja e trufa tradicional, sai por R$ 39,49. Já a caixa de Tabletes Bendito Cacao (90g), com intensidades de cacau de 55%, 72% e 80%, sai por R$ 39,49.
Caixa de Tabletes Bendito Cacao (90g), com intensidades de cacau 55%, 72% e 80%, por R$ 39,49 - Reprodução
Caixa de Tabletes Bendito Cacao (90g), com intensidades de cacau 55%, 72% e 80%, por R$ 39,49Reprodução
Se você pode gastar um pouco mais, também há opções na Cacau Show. A lata de Biscoitos Tradicionais Sortidos (265g), com biscoitos da linha Biscoiteria, sai por R$ 84,99. A caixa de Bombons Sortidos Cacau Show M (160g), com recheios de brownie, morango, pistache e avelã, é vemdida por R$ 89,99. Já a caixa de Bombons e Tabletes laCreme Sortidos (260g), com bombons e mini tabletes nos sabores ao leite, branco e pistache, custa R$ 109,99.
Caixa de Bombons Sortidos Cacau Show M (160g) sai por R$ 89,99 - Reprodução
Caixa de Bombons Sortidos Cacau Show M (160g) sai por R$ 89,99Reprodução
A Lojas Americanas disponibiliza opções a partir de R$ 6,99. Para os pais que gostam de reunir a família e apreciar bons momentos à mesa, a linha de mesa e bar conta com opções como o conjunto de seis taças para cerveja Floripa 300ml, da Nadir, por R$ 29,99, e a Caneca Especial Dia dos Pais 330ml, da Casual Home, por R$ 9,99.
Entre os presentes mais econômicos, a Americanas oferece alternativas como a Cueca Boxer Poliéster Basic+, por R$ 8,99, e a Cueca Boxer Algodão Zorba 781, por R$ 16,99.
Americanas oferece alternativas, como a Cueca Boxer Poliéster Basic+, por R$ 8,99 - Reprodução
Americanas oferece alternativas, como a Cueca Boxer Poliéster Basic+, por R$ 8,99Reprodução
Já para os pais que valorizam cuidados pessoais e praticidade, há opções como o Kit Aparador Body Groom Bivolt, da Mondial, por R$ 139,99, o clássico Chinelo Havaianas Top Masculino, por R$ 32,99, e mochilas executivas das marcas Clio e Swissland, com modelos a partir de R$ 99,99.
Aparador Body Groom Bivolt da Mondial, por R$ 159,99 - Reprodução
Aparador Body Groom Bivolt da Mondial, por R$ 159,99Reprodução
Na Magazine Luiza, há opções como o fone de ouvido Bluetooth sem fio Pro 13, por R$ 41,86 no Pix; o kit de chaves com jogo de catraca reversível e soquetes com 46 peças, por R$ 42,74; e o óculos de sol masculino Village Heaven 1035, com lente polarizada e proteção UV400, por R$ 61,14 no Pix.
Fone de ouvido Bluetooth sem fio Pro 13, por R$ 41,86 no Pix - Reprodução
Fone de ouvido Bluetooth sem fio Pro 13, por R$ 41,86 no PixReprodução
Já a furadeira e parafusadeira de impacto sem fio 21V, com LED, duas baterias recarregáveis e kit com 32 acessórios, sai por R$ 121,21 no Pix.
Kit com furadeira e parafusadeira sai por R$ 121,21 no Pix - Reprodução
Kit com furadeira e parafusadeira sai por R$ 121,21 no PixReprodução
Se o seu pai gosta de ler, livros podem ser a opção ideal de presente. A Estante Virtual separou uma lista de indicações para a data.
'Star Wars: Dark Edition', por R$ 50,00 - Reprodução
'Star Wars: Dark Edition', por R$ 50,00Reprodução
Entre elas, "O Silmarillion", que reúne os mitos e lendas da criação da Terra-média, por R$ 39,90; "As 48 Leis do Poder", que apresenta estratégias e princípios sobre influência e conquista de poder, por R$ 40,90; "Brasil: Uma Biografia", que narra a formação e os principais momentos da história do país, por R$ 50,00; e "Star Wars: Dark Edition", que traz uma aventura no universo da saga com conflitos entre o lado sombrio e os heróis, por R$ 50,00.
Livro 'As 48 Leis do Poder' custa R$ 40,90 - Reprodução
Livro 'As 48 Leis do Poder' custa R$ 40,90Reprodução
Para quem gosta de presentear com carteiras, a Bagaggio preparou uma seleção de opções de até R$ 59,90.
A carteira masculina de couro compacta Bond Café sai por R$ 56,90 no Pix. O modelo masculino de couro compacto Bond Preta sai por R$ 56,90 no Pix. A carteira masculina de couro Freeway Café, com porta-cartão e porta-documentos, custa R$ 47,40 no Pix.
Carteira masculina de couro compacta Bond Café, por R$ 56,90 no Pix - Reprodução
Carteira masculina de couro compacta Bond Café, por R$ 56,90 no PixReprodução
Os preços podem sofrer alterações nas lojas físicas e on-line. Os valores foram consultados pela reportagem na quinta-feira (30).
Dicas para economizar
Para quem deseja economizar no Dia dos Pais, as principais dicas são: ter em mente o valor máximo do presente, comparar preços em diferentes lojas, aproveitar cupons e cashback e evitar compras por impulso, aponta Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro.
Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro - Arquivo pessoal
Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento FinanceiroArquivo pessoal
Para determinadas compras, o pagamento à vista pode ser a melhor opção, destaca Eisner:
"O pagamento à vista compensa quando há um desconto relevante e a compra não compromete a reserva financeira. O cálculo para definir por um ou por outro leva em consideração o número de vezes possíveis para parcelamento versus o desconto ofertado. Já parcelamento pode fazer sentido quando é realmente sem juros e as parcelas cabem com folga no orçamento. Evite parcelar apenas para comprar algo acima da sua capacidade financeira, pode ser o primeiro passo rumo a um endividamento desnecessário", esclarece.
Eisner enfatiza, ainda, que a pressão emocional é uma das armadilhas mais comuns nas datas comemorativas.
"Os principais erros são comprar por pressão emocional, ultrapassar o orçamento, acumular várias parcelas e utilizar o limite do cartão como se fosse renda. Para evitar isso, planeje com antecedência, estabeleça um teto de gasto e avalie o custo total da compra, não apenas o valor da parcela", garante o consultor.
Para quem está com o orçamento apertado, o especialista afirma que existem alternativas:
"Faça um presente personalizado, prepare uma refeição especial, organize um passeio gratuito ou divida o valor com outros familiares. Também é possível escolher um item mais simples, mas relacionado aos interesses da pessoa. O significado do presente não precisa estar ligado ao preço."
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Especialistas aconselham que compras com cartão de crédito são ideais quando não há juros e que o pagamento à vista pode ser a melhor opção
Juliana Marques e seu pai Paulo
Wellington Melo com o pai Jorge
Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro
Livro \'As 48 Leis do Poder\' custa R$ 40,90
Caixa de Tabletes Bendito Cacao (90g), com intensidades de cacau 55%, 72% e 80%, por R$ 39,49
Caixa de Bombons Sortidos Cacau Show M (160g) sai por R$ 89,99
Carteira masculina de couro compacta Bond Café, por R$ 56,90 no Pix
Combo de presente para o Dia dos Pais sai por R$ 116,05
Americanas oferece alternativas, como a Cueca Boxer Poliéster Basic+, por R$ 8,99
Kit Miniatura Perfumaria Masculina Zaad, com 4 itens, sai por R$ 59,90
\'Star Wars: Dark Edition\', por R$ 50,00
Kit presente Malbec sai por R$ 69,80
Aparador Body Groom Bivolt da Mondial, por R$ 159,99
Kit com furadeira e parafusadeira sai por R$ 121,21 no Pix
Fone de ouvido Bluetooth sem fio Pro 13, por R$ 41,86 no Pix