Especialistas aconselham que compras com cartão de crédito são ideais quando não há juros e que o pagamento à vista pode ser a melhor opção - Imagem gerada com IA

Especialistas aconselham que compras com cartão de crédito são ideais quando não há juros e que o pagamento à vista pode ser a melhor opçãoImagem gerada com IA

Publicado 02/08/2026 05:00

O Dia dos Pais se aproxima, e é comum ter dúvidas sobre qual item escolher na hora de ir às compras. Para ajudar o leitor a encontrar o presente ideal que caiba no bolso, O DIA preparou uma lista de sugestões com promoções para todos os orçamentos. Se você precisa economizar, especialistas também dão dicas.

Segundo levantamento realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), o varejo carioca prevê um crescimento de 1,5% no faturamento para o Dia dos Pais em comparação com o mesmo período do ano passado.

A pesquisa, que ouviu 250 lojistas da cidade, também aponta que 90% dos entrevistados afirmaram esperar que o volume de vendas se mantenha igual ao de 2025 ou ligeiramente acima, o que já será considerado um bom resultado. Já os outros 10% esperam equilibrar as vendas por meio da gestão dos estoques para mitigar problemas com o encalhe de mercadorias.

Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, avalia que "a conjuntura econômica será determinante para que o comerciante promova um conjunto de ações para induzir vendas".



"Por exemplo, caprichar na vitrine, oferecer produtos customizados, gerir com cuidado o estoque, investir no marketing e nas mídias sociais, trabalhar o atendimento presencial e remoto, buscar atender o gosto dos clientes. Pode não ser tarefa fácil, mas são caminhos indicativos para estimular vendas", diz Aldo Gonçalves.

Moradora da Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio, Juliana Marques, de 28 anos, conta que, para ela, a qualidade tem maior peso na hora de escolher o presente para o pai, Paulo Emílio.

Juliana Marques e o pai Paulo Emílio Arquivo pessoal

"Penso que, para o meu pai, isso é o mais importante. Prefiro investir em um produto de boa qualidade, que tenha durabilidade e atenda às necessidades dele. Afinal, ele merece o melhor", diz.

"Acredito que é possível encontrar um bom presente sem gastar muito, desde que a pessoa pesquise bastante. Comparar preços em diferentes lojas, principalmente nas plataformas on-line, costuma fazer bastante diferença, pois geralmente os valores são mais atrativos."

Por outro lado, Wellington Melo, de 31 anos, morador de Rio das Pedras, Zona Sudoeste do Rio, fala que prefere comprar o presente para o pai, Jorge Augusto, em lojas físicas.

Wellington Melo e o pai Jorge Augusto Arquivo pessoal

"Particularmente, prefiro comprar em lojas físicas, pois tenho a possibilidade de verificar a qualidade do material, o tamanho, o cheiro, o formato, entre outras características que a compra on-line não permite avaliar. Além disso, não preciso esperar o presente chegar em casa; compro e já levo comigo, aguardando apenas a data para entregá-lo", destaca.

Melo também pontua que, mais importante do que o valor do presente, é o significado por trás da escolha e o carinho demonstrado no gesto.

"Um presente não é simplesmente algo que você compra, mas um gesto que simboliza carinho e demonstra que você gosta ou ama alguém. Então, desde um carro até um brinco, quem recebe vai valorizar o fato de que aquela pessoa se empenhou em lembrar de você", diz.

Dicas de presentes

Para quem ainda está indeciso, O DIA preparou uma seleção de produtos para ajudar a encontrar opções que cabem no seu bolso. Se você gosta de presentear com perfume, O Boticário oferece uma lista de perfumes e produtos de cuidados com o corpo a partir de R$ 27,90.

Kit presente Malbec sai por R$ 69,80 Reprodução

Combo de presente para o Dia dos Pais sai por R$ 116,05 Reprodução

Para quem gosta de presentear com chocolates, a Cacau Show preparou uma lista de presentes a partir de R$ 28,49.

Caixa de Tabletes Bendito Cacao (90g), com intensidades de cacau 55%, 72% e 80%, por R$ 39,49 Reprodução

Caixa de Bombons Sortidos Cacau Show M (160g) sai por R$ 89,99 Reprodução

Americanas oferece alternativas, como a Cueca Boxer Poliéster Basic+, por R$ 8,99 Reprodução

Aparador Body Groom Bivolt da Mondial, por R$ 159,99 Reprodução

Fone de ouvido Bluetooth sem fio Pro 13, por R$ 41,86 no Pix Reprodução

Kit com furadeira e parafusadeira sai por R$ 121,21 no Pix Reprodução

Se o seu pai gosta de ler, livros podem ser a opção ideal de presente. A Estante Virtual separou uma lista de indicações para a data.

'Star Wars: Dark Edition', por R$ 50,00 Reprodução

Livro 'As 48 Leis do Poder' custa R$ 40,90 Reprodução

Para quem gosta de presentear com carteiras, a Bagaggio preparou uma seleção de opções de até R$ 59,90.

Carteira masculina de couro compacta Bond Café, por R$ 56,90 no Pix Reprodução

Os preços podem sofrer alterações nas lojas físicas e on-line. Os valores foram consultados pela reportagem na quinta-feira (30).

Dicas para economizar

Para quem deseja economizar no Dia dos Pais, as principais dicas são: ter em mente o valor máximo do presente, comparar preços em diferentes lojas, aproveitar cupons e cashback e evitar compras por impulso, aponta Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro.

Gabriel Eisner, consultor financeiro e sócio da Mhydas Planejamento Financeiro Arquivo pessoal

Para determinadas compras, o pagamento à vista pode ser a melhor opção, destaca Eisner:

"O pagamento à vista compensa quando há um desconto relevante e a compra não compromete a reserva financeira. O cálculo para definir por um ou por outro leva em consideração o número de vezes possíveis para parcelamento versus o desconto ofertado. Já parcelamento pode fazer sentido quando é realmente sem juros e as parcelas cabem com folga no orçamento. Evite parcelar apenas para comprar algo acima da sua capacidade financeira, pode ser o primeiro passo rumo a um endividamento desnecessário", esclarece.

Eisner enfatiza, ainda, que a pressão emocional é uma das armadilhas mais comuns nas datas comemorativas.

"Os principais erros são comprar por pressão emocional, ultrapassar o orçamento, acumular várias parcelas e utilizar o limite do cartão como se fosse renda. Para evitar isso, planeje com antecedência, estabeleça um teto de gasto e avalie o custo total da compra, não apenas o valor da parcela", garante o consultor.

Para quem está com o orçamento apertado, o especialista afirma que existem alternativas:

"Faça um presente personalizado, prepare uma refeição especial, organize um passeio gratuito ou divida o valor com outros familiares. Também é possível escolher um item mais simples, mas relacionado aos interesses da pessoa. O significado do presente não precisa estar ligado ao preço."