Para receber o benefício, motoristas da 99 devem completar no mínimo 350 viagens por mês durante a apuração - Daniel Castelo Branco

Para receber o benefício, motoristas da 99 devem completar no mínimo 350 viagens por mês durante a apuraçãoDaniel Castelo Branco

Publicado 01/08/2026 05:00

A Caixa fechou uma parceria com a plataforma 99 para oferecer cashback a motoristas de aplicativo e taxistas cadastrados no serviço que financiarem veículos novos pelo banco público. O benefício pode chegar a R$ 6.300, pagos em parcelas de R$ 350 por até 18 meses, desde que o motorista cumpra as condições da campanha.



A iniciativa é válida para financiamentos a partir de R$ 40 mil e exige que a contratação seja feita pelo canal exclusivo da parceria. Para ter direito ao cashback mensal, o motorista também precisa:



- contratar o financiamento com prazo mínimo de 36 meses;

- estar adimplente com a Caixa;

- ter uma chave Pix vinculada ao CPF ou celular na Caixa;

- manter uma conta de depósitos ativa no banco;

- realizar, no mínimo, 350 viagens pela 99 durante o mês de apuração;

- aderir à campanha e cumprir os demais critérios estabelecidos pela Caixa e pela 99.



As condições serão verificada mensalmente. O motorista que atender a todos os requisitos receberá R$ 350 por até 18 meses. Caso alguma das condições não seja cumprida, o cashback não será pago no período. O valor será depositado na conta da Caixa.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna