Para receber o benefício, motoristas da 99 devem completar no mínimo 350 viagens por mês durante a apuraçãoDaniel Castelo Branco
A iniciativa é válida para financiamentos a partir de R$ 40 mil e exige que a contratação seja feita pelo canal exclusivo da parceria. Para ter direito ao cashback mensal, o motorista também precisa:
- contratar o financiamento com prazo mínimo de 36 meses;
- estar adimplente com a Caixa;
- ter uma chave Pix vinculada ao CPF ou celular na Caixa;
- manter uma conta de depósitos ativa no banco;
- realizar, no mínimo, 350 viagens pela 99 durante o mês de apuração;
- aderir à campanha e cumprir os demais critérios estabelecidos pela Caixa e pela 99.
As condições serão verificada mensalmente. O motorista que atender a todos os requisitos receberá R$ 350 por até 18 meses. Caso alguma das condições não seja cumprida, o cashback não será pago no período. O valor será depositado na conta da Caixa.
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