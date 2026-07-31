Caixa vai pagar lucro do FGTS para mais de 138 milhões de trabalhadores - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa vai pagar lucro do FGTS para mais de 138 milhões de trabalhadoresMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/07/2026 16:10

A Caixa Econômica Federal começou a distribuir, nesta sexta-feira, 31, os R$ 13 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a mais de 138 milhões de trabalhadores.

O repasse foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS na terça-feira, 28, e corresponde a 89% do lucro registrado em 2025, de R$ 14,655 bilhões - alta de 7,7% em relação ao ano anterior.

Os depósitos são feitos pela Caixa diretamente nas contas vinculadas ao FGTS, sem necessidade de solicitação ou cadastro por parte dos beneficiários.

O compartilhamento dos resultados do fundo passou a ocorrer regularmente nos últimos anos. Em 2025, os cotistas receberam R$ 12,9 bilhões, enquanto, em 2024, o montante distribuído chegou a R$ 15,2 bilhões.

Como consultar?

O valor está disponível no extrato do FGTS e pode ser consultado pelo aplicativo do fundo, disponível para iOS e Android.

Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, é necessário realizar um cadastro e informar alguns dados, como CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Para quem já tem uma conta, basta inserir o CPF e a senha cadastrada anteriormente.

Para consultar o extrato, é preciso clicar no nome do empregador, que aparece na parte superior da tela. O depósito será identificado como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025"

Qual o valor?

O valor varia conforma o saldo que o trabalhador tinha em sua conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, ou seja, não há uma quantia fixa para todos os beneficiários.

Para calcular o valor a receber, basta multiplicar o saldo pelo índice de 0,01868341, definido na proposta apresentada ao Conselho Curador.

Quem tinha R$ 1 mil no fim do ano passado, por exemplo, receberá R$ 18,68. Já quem tinha R$ 10 mil receberá R$ 186,83.

Quem tem direito?

Todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2025 têm direito ao recebimento de uma parcela do lucro.

Com a distribuição, a rentabilidade das contas do FGTS deve chegar a aproximadamente 6,9% ao ano, índice superior à inflação oficial de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 4,26%.

É possível sacar o valor?

Sim, nas situações previstas na Lei 8.036/90, como aquisição da casa própria, calamidade pública, doenças graves e demissão sem justa causa, entre outras hipóteses.

O valor recebido não integra a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador seja demitido sem justa causa.