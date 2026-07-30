Renda média real do trabalhador foi de R$ 3.738,00 no trimestre encerrado em junhoMarcelo Camargo / Agência Brasil
Desemprego fica em 5,4% no trimestre até junho de 2026, afirma IBGE
Massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 380,3 bilhões
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