Acordo com Singapura deverá aumentar em US$ 500 milhões por ano as exportações do Mercosul para o país asiáticoTânia Rêgo/Agência Brasil
Acordo entre Mercosul e Singapura garante tarifa zero para exportações
Parceria passa a valer a partir do próximo sábado
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