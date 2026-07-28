Grupo alimentação apresentou deflação de 0,66% e contribuiu para a desaceleração do IPCA-15 de julho - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Grupo alimentação apresentou deflação de 0,66% e contribuiu para a desaceleração do IPCA-15 de julhoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 28/07/2026 10:26

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que mede a prévia da inflação oficial , ficou em 0,06% em julho deste ano. O dado foi divulgado nesta terça-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa ficou abaixo das observadas em junho (0,41%) e em julho de 2025 (0,33%). Com o resultado, o IPCA-15 acumula taxas de inflação de 3,51% neste ano e de 4,52% em 12 meses.



O principal responsável pela inflação na prévia de julho deste ano foi o grupo de despesas habitação, que apresentou alta de 0,97% no período. A taxa foi puxada pelos aumentos de 3,03% na energia elétrica residencial e de 0,26% na tarifa de água e esgoto.



Já o grupo de despesas alimentação apresentou uma deflação de 0,66% e contribuiu para a queda do IPCA-15 de junho para julho deste ano.



Comprar alimentos para preparar comida dentro de casa, a chamada alimentação no domicílio, ficou 1,14% mais barato, devido às quedas de preços de produtos como tomate (-19,95%), a batata-inglesa (-10,03%) e o café moído (-3,13%). Por outro lado, comer fora de casa ficou 0,55% mais caro no período.

Entre os demais grupos de despesa analisados pelo IPCA-15, quatro tiveram inflação: artigos de residência (0,19%), transportes (0,11%), saúde e cuidados pessoais (0,28%) e despesas pessoais (0,08%). Três grupos tiveram deflação: vestuário (-0,33%), educação (-0,04%) e comunicação (-0,02%).



Para calcular o IPCA-15, foram coletados preços no período de 17 de junho e 15 de julho.