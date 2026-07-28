Grupo alimentação apresentou deflação de 0,66% e contribuiu para a desaceleração do IPCA-15 de julhoMarcelo Camargo / Agência Brasil
O principal responsável pela inflação na prévia de julho deste ano foi o grupo de despesas habitação, que apresentou alta de 0,97% no período. A taxa foi puxada pelos aumentos de 3,03% na energia elétrica residencial e de 0,26% na tarifa de água e esgoto.
Já o grupo de despesas alimentação apresentou uma deflação de 0,66% e contribuiu para a queda do IPCA-15 de junho para julho deste ano.
Comprar alimentos para preparar comida dentro de casa, a chamada alimentação no domicílio, ficou 1,14% mais barato, devido às quedas de preços de produtos como tomate (-19,95%), a batata-inglesa (-10,03%) e o café moído (-3,13%). Por outro lado, comer fora de casa ficou 0,55% mais caro no período.
Para calcular o IPCA-15, foram coletados preços no período de 17 de junho e 15 de julho.
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