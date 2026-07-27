Programa é voltado a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas Agência Brasil
Move Brasil: Entregadores já podem pedir financiamento de motos
Programa permite taxa de juros de 0,99% ao mês para homens e 0,91% para mulheres; Aprovação depende da instituição financeira
Programa abre 74 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional
Inscrições podem ser feitas até agosto nas unidades do Senac de Copacabana e Centro do Rio
Empreender na terceira idade triplica renda, mostra estudo do Sebrae
Formalização também promove avanço na escolaridade
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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Boletim Focus: Mercado financeiro reduz projeção de inflação para 2026
Melhora nas previsões ocorre pela quarta semana seguida
Beneficiários com NIS de final 6 recebem Bolsa Família de julho
Valor médio do benefício está em R$ 679,19
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