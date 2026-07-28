Valor corresponde a 89% do lucro de R$ 14,65 bilhões registrado no exercícioMarcello Casal Jr / Agência Brasil
FGTS: 138 milhões de trabalhadores receberão R$ 13 bilhões de lucros
Crédito será depositado até sexta-feira (31)
FGTS: 138 milhões de trabalhadores receberão R$ 13 bilhões de lucros
Crédito será depositado até sexta-feira (31)
Senac RJ oferece cursos profissionalizantes para moradores da Rocinha
Estão abertas 120 vagas nas áreas de hotelaria, saúde e gastronomia
IPCA-15: Prévia da inflação desacelera e sobe 0,06% em julho
Aumento foi puxado pela alta na energia elétrica
Beneficiários com NIS de final 7 recebem Bolsa Família de julho
Valor médio do benefício está em R$ 679,19
Programa abre 74 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional
Inscrições podem ser feitas até agosto nas unidades do Senac de Copacabana e Centro do Rio
Empreender na terceira idade triplica renda, mostra estudo do Sebrae
Formalização também promove avanço na escolaridade