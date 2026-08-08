Mauricio Einhorn é considerado o maior nome da gaita no Brasil - Divulgação

Mauricio Einhorn é considerado o maior nome da gaita no BrasilDivulgação

Publicado 08/08/2026 08:40

Rio - Maurício Einhorn, considerado o maior nome da gaita no Brasil e um dos músicos que ajudaram a embalar a bossa nova e o samba-jazz, receberá da Câmara do Rio, na próxima terça-feira (11), a Medalha Pedro Ernesto , principal honraria do Legislativo carioca. A solenidade será realizada no Palácio da Cidade, e, Botafogo, às 18h30.

Carioca, filho de gaitistas judeus poloneses que imigraram para o Rio, Einhorn, de 94 anos, soma mais de sete décadas de carreira. Dos 5 aos 13 anos, já se destacava em apresentações no Colégio Franco-Brasileiro, em Laranjeiras. Transformou a gaita de boca em protagonista da música brasileira, assinou clássicos como "Estamos Aí" e "Batida Diferente" e gravou com nomes como Elizeth Cardoso, Maria Bethânia, Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Stan Getz, Sarah Vaughan e Tom Jobim.

A homenagem é uma iniciativa dos vereadores Pedro Duarte (PSD), Rafael Aloísio Freitas (PSD) e do presidente da Câmara, Carlo Caiado (PSD).

"Pouca gente representa o Rio com tanta elegância e talento quanto Maurício Einhorn. Aos 94 anos, ele continua fazendo o que mais ama: encantar o público com a sua gaita. A música dele atravessou gerações, levou o nome da nossa cidade para o mundo e faz parte da história da bossa nova. Essa homenagem é um agradecimento do Rio a quem ajudou a construir a nossa identidade cultural", exalta Carlo Caiado.