Cidade voltou ao Estágio 1 às 5h30 deste sábado (8) - Reprodução

Cidade voltou ao Estágio 1 às 5h30 deste sábado (8)Reprodução

Publicado 08/08/2026 07:52 | Atualizado 08/08/2026 07:56



Rio - Após chegar ao terceiro nível de risco de ocorrências de grande impacto - devido à previsão de ventos de até 90 km/h -, a cidade do Rio voltou, às 5h30 deste sábado (8), ao Estágio 1, por causa da estimativa de diminuição da intensidade das rajadas nas próximas horas.

Segundo o Alerta Rio, em função da rápida passagem de uma frente fria continental, a previsão para este sábado é de ventos moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) ao longo do dia. O céu estará nublado a parcialmente nublado. Durante a manhã, a previsão é de chuva fraca a moderada, de forma isolada.



Às 6h50, núcleos de chuva já atuavam na região da Baía de Sepetiba, na Zona Oeste, e se deslocavam em direção a outras regiões. Também foi registrado chuva, de forma isolada, sobre o Centro e na Zona Norte.



A temperatura máxima prevista para este sábado é 35°C e a mínima é de 18°C.

Mudanças de estágios

Às 13h desta sexta-feira (7), a cidade entrou em Estágio 3 , devido à intensificação dos ventos, que poderiam chegar até 90 km/h. Até este momento, o Alerta Rio já havia registrado vento forte no Aeroporto do Galeão (66,6 km/h), Marambaia (61,2 km/h) e no Aeródromo do Campo dos Afonsos (59,2 km/h).

Na madrugada desta sexta, a Defesa Civil emitiu um alerta para os celulares de moradores do Rio indicando o risco de fortes ventos para o dia. Nesse momento, o município já estava em Estágio 2 desde às 19h05 de quinta-feira (6).

A volta para o Estágio 1, que é o primeiro nível em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto previstas. Nesse índice, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interferirão, de forma significativa, na rotina do cidadão.

Impactos

O alerta de ventania gerou diversos impactos na vida de moradores do Estado do Rio. Além da determinação de ponto facultativo, 16 municípios suspenderam as aulas nesta sexta-feira (7) : a capital; Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Itaguaí, Seropédica, Duque de Caxias e Nilópolis, na Baixada Fluminense; Petrópolis, na Região Serrana; Niterói, na Região Metropolitana; e Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis, na Costa Verde.

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância (Cecierj), a Uerj , UFRJ e o Colégio Pedro II, cancelaram as atividades presenciais em todos os campus.

A Ciclovia Tim Maia, localizada na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, foi interditada às 13h desta sexta, depois do registro de ventos fortes, com velocidade superior a 65 km/h. A liberação da via ocorreu durante à noite.

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Alerta Rio, no domingo (9), a aproximação e passagem de uma nova frente fria no oceano influenciará o tempo no Rio. A nebulosidade aumentará no final do dia. Há previsão de chuva fraca, isolada, a partir do final da tarde. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) com rajadas fortes (até 75,9 km/h). A temperatura deve variar entre 33°C e 17°C.



Na segunda e na terça-feira (10 e 11), devido ao transporte de umidade oriundo do oceano, há previsão de céu nublado a encoberto, além de chuva fraca a moderada, de forma isolada. Os ventos estarão moderados, sendo mais intensos na segunda. A temperatura sofrerá um grande declínio, com uma previsão de variação de 27°C a 15°C.



Já na quarta-feira (12), há previsão de céu encoberto a nublado. O Alerta Rio estima uma chuva fraca, de forma isolada e menor que 10 mm/h, até o final do período da tarde. Os ventos serão fracos a moderados. A temperatura máxima prevista é de 27°C e a mínima de 16°C.