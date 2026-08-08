Fuzil foi apreendido na ação - Reprodução / Redes Sociais

Fuzil foi apreendido na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/08/2026 10:39

Rio - Um suspeito morreu ao ser baleado em um confronto com policiais militares, na noite desta sexta-feira (7), no Jardim América, na Zona Norte . Ele estava com um fuzil.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) patrulhavam a Avenida Renascer quando criminosos os atacaram a tiros, o que gerou uma troca de tiros. No fim do conflito, a equipe localizou o homem ferido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte, mas não resistiu.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um fuzil AR-10 calibre 7,62, com numeração suprimida, e quatro munições.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. O homem ainda não foi identificado.