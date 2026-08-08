Idosas reunidas em ação promovida pela prefeitura de Volta Redonda - Divulgação

Idosas reunidas em ação promovida pela prefeitura de Volta RedondaDivulgação

Publicado 08/08/2026 10:05

Rio - O trabalho desenvolvido pelo município de Volta Redonda, no Sul Fluminense, para os idosos já virou referência para outras cidades da região, do estado e até do país. E esse reconhecimento foi mais uma vez demonstrado durante o programa "Conexão GloboNews", no canal de notícias GloboNews, em edição veiculada nesta sexta-feira (7).

O comentarista político Fernando Gabeira falou sobre as políticas públicas da prefeitura para a Melhor Idade, citando áreas como lazer, atividade física, entre outros, e indicando as iniciativas como exemplo para os presidenciáveis nas Eleições 2026.

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“Na vida, a gente tem observado que os municípios já avançaram muito em políticas para os idosos. Eu acompanho há alguns anos a política de Volta Redonda para os idosos. É uma política realmente muito ampla, que tem vários aspectos de atendimento aos idosos, de exercícios, de lazer, inclusive, de vez em quando, trazem os idosos para verem o mar aqui no Rio de Janeiro”, detalhou Gabeira, citando o prefeito Antonio Francisco Neto como responsável pela iniciativa. “Na vida, a gente tem observado que os municípios já avançaram muito em políticas para os idosos. Eu acompanho há alguns anos a política de Volta Redonda para os idosos. É uma política realmente muito ampla, que tem vários aspectos de atendimento aos idosos, de exercícios, de lazer, inclusive, de vez em quando, trazem os idosos para verem o mar aqui no Rio de Janeiro”, detalhou Gabeira, citando o prefeito Antonio Francisco Neto como responsável pela iniciativa.

“Existe uma política ampla desenvolvida por um prefeito, o Neto, que era preocupado com isso, e continua a existir em Volta Redonda. Acho que todos os candidatos à presidência que estivessem interessados poderiam dar uma olhada lá (Volta Redonda), no que foi feito, porque isso pode ser uma boa inspiração nacional”, reforçou o comentarista.