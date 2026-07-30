O espaço promoveu um café da manhã, atividades físicas e conversa com o público da terceira idade presente - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

O espaço promoveu um café da manhã, atividades físicas e conversa com o público da terceira idade presenteFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 30/07/2026 15:51

Volta Redonda - A Policlínica da Melhor Idade, localizada no bairro Jardim Paraíba, em A Policlínica da Melhor Idade, localizada no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda , completou nesta quinta-feira (30) 20 anos de atendimento à população idosa do município. Para celebrar, o espaço da rede municipal de saúde promoveu um café da manhã, atividades físicas e conversa com o público da terceira idade presente.

A unidade de saúde, referência no atendimento às pessoas da Melhor Idade, está em funcionamento desde 2006. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, atendendo, em média, mais de mil pacientes por mês. Uma das especialidades mais procuradas é a geriatria.

Para garantir um atendimento de qualidade, humanizado e eficiente, a Policlínica da Melhor Idade conta atualmente com uma equipe formada por 14 servidores, sendo cinco médicos geriatras, uma psicóloga, um nutricionista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma coordenadora, duas recepcionistas, uma auxiliar administrativa e um auxiliar de serviços gerais.

A coordenadora da Policlínica da Melhor Idade, Giuliana Ferreira Oliveira Silva, trabalha na unidade há 18 anos, sendo 11 deles à frente da coordenação. Ela falou sobre o maior desafio de manter a excelência dos serviços prestados ao longo dessas duas décadas.

"É cuidar do idoso como um todo, não apenas tratar as patologias, mas oferecer um cuidado humanizado, integral e individualizado", afirmou.

Relação de respeito e cordialidade

Giuliana também destacou como é a relação entre os servidores e os pacientes que procuram atendimento na unidade. "É uma relação de respeito por tudo o que esse idoso construiu e viveu ao longo de sua história, e não apenas pela sua patologia. Sempre pautamos nosso trabalho na ética e na empatia. Temos uma equipe muito comprometida, e isso faz com que o trabalho flua de forma natural e eficaz", destacou.

Ela também ressaltou a satisfação em contribuir para a qualidade de vida dos idosos. "Aqui, somos gratos por fazer parte da história de vários idosos da nossa cidade, oferecendo carinho, empatia e acolhimento nos momentos de maior fragilidade. Fui criada pelos meus avós e me sinto muito feliz em poder cuidar e prestar auxílio aos idosos", ressaltou a gestora.

Reconhecimento da população

A forma carinhosa e humanizada com que os servidores da unidade de saúde atendem os idosos é elogiada por pessoas como a paciente Maria Soares de Souza, de 84 anos, moradora do bairro Belo Horizonte. "Aqui o atendimento é muito bom. As pessoas são nota 10, não tenho nada do que reclamar. Conheço todos eles há muitos anos. Já estive na Clínica da Memória e continuo vindo aqui, onde há pessoas que estão no meu coração", elogiou Maria.

Volta Redonda se destaca nacionalmente pelo respeito, pela valorização e pelo desenvolvimento de programas, além da modernização dos serviços voltados ao atendimento da população idosa. A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmou que é uma satisfação imensa comemorar as duas décadas de atendimento da Policlínica da Melhor Idade.

"Celebrar os 20 anos da Policlínica da Melhor Idade é celebrar o compromisso com quem ajudou a construir a nossa cidade. Investir na pessoa idosa é promover saúde, autonomia, qualidade de vida e dignidade. Seguimos trabalhando para que os nossos idosos envelheçam com mais cuidado e bem-estar", afirmou a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto, um dos incentivadores das políticas públicas voltadas à Melhor Idade, comemorou os 20 anos de funcionamento da Policlínica da Melhor Idade e reiterou o compromisso de sua gestão em cuidar da população com qualidade.

"Gratidão nunca prescreve e, aqui em Volta Redonda, valorizamos muito tudo o que essas pessoas fizeram e continuam fazendo pelo desenvolvimento da nossa cidade. Ver a Policlínica da Melhor Idade completar 20 anos de funcionamento mostra que estamos cumprindo com êxito o nosso dever como poder público, que é cuidar da nossa gente", celebrou Neto.