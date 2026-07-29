O caso foi registrado no DEAM de Volta RedondaFoto: Reprodução/Internet

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Luan Campos
Volta Redonda - Um homem, de 46 anos, foi preso na terça-feira (28) após ameaçar a companheira com uma machadinha no bairro Retiro, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência de lesão corporal contra mulher. Ao chegarem ao endereço, o suspeito relatou que havia se desentendido com a companheira, de 39 anos, e que, durante a discussão, quebrou os móveis da residência.

Ainda segundo a PM, a mulher informou que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ela afirmou aos policiais que foi ameaçada com uma machadinha e que o suspeito danificou diversos móveis da casa.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda. O homem foi autuado pelos crimes de ameaça e dano qualificado, permanecendo à disposição da Justiça. Após prestar depoimento, a vítima foi liberada. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.
Até a publicação desta matéria, não foi possível contato com a defesa do suspeito.