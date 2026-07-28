Há vagas para 11 opções de qualificação em cursos diversos - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Há vagas para 11 opções de qualificação em cursos diversosFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 28/07/2026 14:07

Volta Redonda - O prazo para inscrições nos cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pela Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de O prazo para inscrições nos cursos profissionalizantes gratuitos ofertados pela Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda , encerra nesta sexta-feira, dia 31. Há vagas para 11 áreas de qualificação nos setores da beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica para as turmas do segundo semestre de 2026 do programa “Volta Redonda Formando Profissionais”.

As opções são Cabeleireiro; Depilação com banho dourado; Estética integrativa básica e avançada; Maquiagem; Mecânica de automóveis; Manicure com alongamento de unhas; Trança; Embelezamento do olhar; Ornamentação com bolas avançado. Para Corte e costura e Confeitaria só restaram vagas para o módulo avançado. É importante reforçar que os cursos avançados são exclusivos para quem já fez o primeiro módulo do programa.

Cada turma terá 20 vagas. As aulas do programa “Volta Redonda Formando Profissionais” têm duração de quatro meses. Todos os alunos que concluírem o curso, com registro de frequência, participam de cerimônia de formatura e recebem certificados.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira, dia 31, das 8h às 12h. Os interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Fundação Beatriz Gama (Avenida Engenheiro Francisco Saboia Barbosa Filho, 3.000, bairro Retiro). Os cursos que acontecerão nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e no Centro Comunitário do Roma terão suas inscrições feitas no local onde serão ofertados.

No momento do cadastro é necessário ser morador de Volta Redonda e ter acima de 14 anos. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar um documento com foto (original e cópia) e comprovante de residência em Volta Redonda atualizado (original e cópia). Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3511-3683 ou (24) 3511-3698.

Veja os dias e horários dos cursos:

Sede da FBG

Cabeleireiro: segundas e terças-feiras, 8h às 11h;

Corte e costura básico: segundas-feiras, 8h às 11h (vagas esgotadas);

Corte e costura avançado: segundas-feiras; 13h às 16h;

Confeitaria básica: segundas-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h (vagas esgotadas);

Confeitaria avançada: quartas-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h;

Depilação com banho dourado: segundas-feiras, das 8h às 11h;

Embelezamento do olhar: segundas-feiras, das 13h às 16h;

Estética Integrativa básica: terças-feiras, das 8h às 11h;

Estética Integrativa avançada: terças-feiras, das 13h às 16h;

Mecânica de automóveis: terças-feiras, das 8h às 11h ou das 13h às 16h;

Manicure com alongamento de unhas: terças-feiras, das 8h às 11h;

Trança: quartas-feiras, das 8h às 11h.

Centro comunitário Roma

Maquiagem: quartas-feiras, das 13h às 16h.

Cras

Santo Agostinho

Depilação com banho dourado: terças-feiras, das 8h às 11h;

Embelezamento do olhar: terças-feiras, das 13h às 16h.

Voldac

Trança: quartas-feiras, das 13h às 16h.

Jardim Cidade do Aço

Maquiagem: sextas-feiras, das 13h às 16h.

Açude I

Ornamentação com bolas avançado: terças-feiras, das 8h às 11h;

Manicure com alongamento de unhas: terças-feiras, das 13h às 16h.

Jardim Belmonte

Ornamentação com bolas avançado: quintas-feiras, das 8h às 11h.