O evento acontece na Avenida Sávio Gama, no RetiroFoto: Arquivo - Secom/PMVR
’Rua de Compras’ chega ao Retiro com lazer, serviços e atrações para toda família no domingo (2)
Evento reúne promoções no comércio local, gastronomia, artesanato, atividades esportivas, serviços públicos e apresentações culturais
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Homem é preso após perseguição policial e arma é apreendida no Centro de Volta Redonda
Motorista teria dirigido sob efeito de álcool, desobedecido ordem de parada e tentado atropelar agentes da Operação Segurança Presente
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara programação especial para o Mês da Juventude
Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2, com Aulão de Karatê, das 9h ao meio-dia, na Praça da ETPC
Instituições filantrópicas de Volta Redonda celebram sucesso do 11º Arraiá da Cidadania
Renda arrecadada nos quatro dias será revertida para as entidades que trabalharam de festa
Segurança Presente prende homem armado após perseguição e tentativa de fuga em Volta Redonda
Ação contou com disparos contra o pneu do veículo após, segundo a ocorrência, o motorista tentar atropelar policiais durante a abordagem
Volta Redonda terá programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, e também vão celebrar o Dia de Tereza de Benguela
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