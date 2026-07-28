O evento acontece na Avenida Sávio Gama, no Retiro - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O evento acontece na Avenida Sávio Gama, no RetiroFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 28/07/2026 13:58

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realiza no domingo (2), das 9h às 16h, mais uma edição da A Prefeitura de Volta Redonda realiza no domingo (2), das 9h às 16h, mais uma edição da "Rua de Compras" , desta vez na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. O evento acontece em parceria com o Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Aciap (Associação Comercial, Industrial, de Serviços e da Agropecuária), com o objetivo de fortalecer o comércio local e oferecer um dia de lazer, cultura e prestação de serviços para moradores de toda a cidade.

Durante o evento, o público poderá aproveitar promoções no comércio local e uma programação diversificada, com atrações para todas as idades. Entre elas estão a Feira de Artesanato, praça de alimentação com food trucks, exposição de carros antigos e motos – com participação do Falcões de Aço –, Caminhão do Cabelo, além de apresentações da Banda e do Coral Municipal.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) promoverá atividades recreativas e esportivas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) estará presente com distribuição de mudas de árvores, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferecerá aferição de pressão arterial. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) também estará presente com feira de doação de animais.

"Nossa proposta é transformar a ‘Rua de Compras’ em um grande ponto de encontro da comunidade. Além de incentivar as vendas e gerar movimento para o comércio, o evento reúne serviços públicos, atividades para crianças, cultura, esporte e gastronomia, proporcionando um ambiente seguro e agradável para toda a família", destacou o assessor especial da prefeitura, Rogério Loureiro.