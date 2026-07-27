Somente a venda das 53,5 mil pizzas fritas garantiu mais de R$ 100 mil - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Somente a venda das 53,5 mil pizzas fritas garantiu mais de R$ 100 milFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/07/2026 13:56

Volta Redonda - A 11ª edição do A 11ª edição do Arraiá da Cidadania deu um show de solidariedade em Volta Redonda. A maior festa pública com tema junino do Sul Fluminense encerrou nesse domingo, dia 26, depois de quatro dias de evento, que reuniu milhares de pessoas na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento é organizado pela prefeitura, que fornece toda infraestrutura e os insumos para preparação dos quitutes típicos, vendidos nas barraquinhas coordenadas por mais de 30 instituições filantrópicas do município.

O sucesso do Arraiá da Cidadania está na mistura de boa comida, preço baixo – tudo é vendido a R$ 1,99 –, decoração típica das festas juninas com cenários instagramáveis e solidariedade. Toda renda arrecadada na festa é revertida para as entidades responsáveis pelas barracas. Neste ano, somente a venda da pizza frita garantiu mais de R$ 100 mil: nos quatro dias do “arraiá” foram consumidas 53.546 unidades da iguaria. Esse resultado já é motivo suficiente para que as instituições beneficiadas comemorem.

Cristina Gama da Cunha, presidente do Lar Escola Recanto das Crianças, que fica no bairro Vila Rica/Três Poços, afirmou que o Arraiá da Cidadania é importantíssimo. “Essa foi a 11ª edição da festa e participamos de todas.”

“A ajuda financeira gerada pelas vendas no ‘arraiá’ ajuda a todas as instituições do município, que têm um trabalho muito bacana e de muita responsabilidade. Esse recurso chega para salvar as contas e permitir dar andamento aos nossos trabalhos dentro do município de Volta Redonda. Deus abençoe essa festa maravilhosa e que ela aconteça por muitos e muitos anos ainda para a alegria das entidades, das crianças e adolescentes assistidos, no caso do ‘Recanto’, e para todo mundo que participa. É uma festa para a família, aberta a todos, sem bebidas alcoólicas, todos vêm e se divertem, comem e bebem produtos de qualidade feitos com muito carinho para todos por apenas R$ 1,99. Que venha 2027”, falou Cristina.

Denis Moore, do Centro Espírita Cireneus, que atua na Vila Brasília há quase 50 anos, elogiou a iniciativa da prefeitura por proporcionar produtos de qualidade a custo baixo para a população que, assim, pode contribuir com as entidades de Volta Redonda que fazem um trabalho maravilhoso junto à sociedade.

“Com o dinheiro recebido nas edições passadas, conseguimos melhorar nossas instalações e proporcionar melhor qualidade no atendimento à comunidade”, comentou Denis.

A presidente da Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais), Thaís Vasconcelos, foi taxativa: “o Arraiá da Cidadania permite que a Apadem continue funcionando”.

“Por conta do recurso da festa não fechamos as portas ainda e seguimos com os atendimentos, principalmente aos autistas de nível 3, um dos mais graves. Agradecemos ao apoio anual da prefeitura e também a contribuição em outros eventos da instituição, como a Caminhada de Conscientização do Autismo”, disse Thaís.

Ela acrescentou que, além da solidariedade, o “arraiá” proporciona que a comunidade conheça o trabalho das entidades. “Nesta edição, uma família chegou até a gente e foi acolhida. Eles tinham acabado de receber o diagnóstico de autismo do filho”, contou.

O presidente do Lar dos Velhinhos, Gabriel Dotta, disse que é uma alegria muito grande participar do Arraiá da Cidadania e dividir essa alegria e o recurso que a festa gera com tanta gente maravilhosa, que faz um trabalho indispensável na cidade.

“Estamos recuperando o Lar dos Velhinhos e esse recurso é muito necessário para darmos continuidade ao trabalho. Hoje, atendemos 73 idosos e podemos fazer ainda mais com o dinheiro dessa edição”, falou Gabriel, agradecendo ao prefeito Neto e toda a equipe responsável pela organização do evento. “Foi tudo impecável”.

“Essas entidades é que merecem sempre o nosso muito obrigado. O trabalho social que é feito por elas é digno de aplausos e reconhecimento por parte do Poder Público e por toda a sociedade”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto, reforçando que o Arraiá da Cidadania é uma oportunidade única para a população, unindo diversão, comida barata, além de uma festa solidária, onde todo recurso arrecadado é destinado para instituições filantrópicas.