Os três passageiros que estavam no veículo foram ouvidos como testemunhas e, em seguida, liberados - Foto: Reprodução/Internet

Os três passageiros que estavam no veículo foram ouvidos como testemunhas e, em seguida, liberadosFoto: Reprodução/Internet

Publicado 27/07/2026 14:41

Volta Redonda - Um homem foi preso na noite de domingo (26) após uma perseguição policial que terminou com a apreensão de uma arma de fogo no Centro de Um homem foi preso na noite de domingo (26) após uma perseguição policial que terminou com a apreensão de uma arma de fogo no Centro de Volta Redonda . A ocorrência foi registrada pela Operação Segurança Presente.

Segundo os agentes, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas quando percebeu um veículo sendo conduzido de forma perigosa. De acordo com a corporação, o motorista consumia bebida alcoólica enquanto dirigia e chegou a fechar a viatura.

Ainda conforme a Segurança Presente, foi dada ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e iniciou uma fuga pelas ruas da cidade. Durante a perseguição, o suspeito teria tentado atropelar os policiais, o que levou a equipe a efetuar três disparos contra um dos pneus dianteiros do veículo para interromper a fuga.

O automóvel foi interceptado na Rua São João. Ninguém ficou ferido durante a ação. Na revista pessoal e no veículo, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 municiada, R$ 307 em dinheiro e um aparelho celular. O carro utilizado na fuga também foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Volta Redonda, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, resistência, desobediência e por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Os três passageiros que estavam no veículo foram ouvidos como testemunhas e, em seguida, liberados. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa.