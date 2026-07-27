Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 27/07/2026 14:04

Volta Redonda - Em comemoração ao Mês da Juventude, a Em comemoração ao Mês da Juventude, a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda preparou uma programação especial para agosto, reunindo esporte, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade. As atividades são gratuitas e têm como objetivo incentivar a participação dos jovens em ações que promovam qualidade de vida, integração social e valorização dos talentos locais.

A programação começa no dia 2 de agosto (domingo), com um Aulão de Karatê, das 9h ao meio-dia, na Praça da ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), no bairro Sessenta. O evento, voltado para toda a população, abre oficialmente as celebrações com uma manhã dedicada ao esporte e à promoção da disciplina, por meio das artes marciais.

No dia 16 de agosto, também no domingo, a agenda segue com dois grandes eventos. Pela manhã, das 9h às 13h, acontece o Festival de Capoeira, no Memorial Zumbi, reunindo apresentações e atividades que valorizam a cultura afro-brasileira. Já à tarde, a partir das 16h, a Praça da Chaminé recebe a tradicional Batalha da Aposta, que segue até às 22h, destacando a cultura urbana e oferecendo espaço para a expressão artística dos jovens.

O dia 22 de agosto (sábado) será marcado por uma programação intensa. Das 8h às 12h será realizado o Torneio de Tênis, com continuidade no dia 23 de agosto (domingo), no mesmo horário, na Praça dos Ex-combatentes, no bairro Sessenta. Ainda no sábado, dia 22, das 16h às 23h, a Praça Brasil será palco do Festival da Juventude, principal evento da programação, reunindo atrações culturais, apresentações artísticas, música e diversas atividades voltadas ao público jovem.

Encerrando o mês de comemorações pelo Dia Internacional da Juventude (celebrado anualmente em 12 de agosto), acontece a Corrida da Juventude no dia 30 de agosto (domingo), das 7h às 11h, no Jardim Paraíba, com largada do Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania. O evento vai incentivar a prática esportiva e a adoção de hábitos mais saudáveis.

Segundo a Secretaria Municipal da Juventude, a proposta é oferecer um mês repleto de oportunidades de convivência, cultura, esporte e entretenimento, fortalecendo o protagonismo juvenil e aproximando ainda mais os jovens das políticas públicas desenvolvidas pelo município.

A programação é gratuita e aberta ao público. Mais informações sobre inscrições e regulamentos específicos de cada atividade serão divulgadas nos canais oficiais da Sejuv.