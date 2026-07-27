Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2Foto: Arquivo - Secom/PMVR
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara programação especial para o Mês da Juventude
Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2, com Aulão de Karatê, das 9h ao meio-dia, na Praça da ETPC
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Ação contou com disparos contra o pneu do veículo após, segundo a ocorrência, o motorista tentar atropelar policiais durante a abordagem
Volta Redonda terá programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
Rodas de conversa e de capoeira, palestras e outras atividades acontecem na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, e também vão celebrar o Dia de Tereza de Benguela
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