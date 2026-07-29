Emenda irá assegurar as obras da UBS Fazendinha - Foto: Reprodução/Internet

Emenda irá assegurar as obras da UBS FazendinhaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 29/07/2026 17:01

Volta Redonda - A emenda parlamentar de R$ 2 milhões, destinada pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) ao final de 2025, segue impulsionando os preparativos para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Fazendinha, em A emenda parlamentar de R$ 2 milhões, destinada pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) ao final de 2025, segue impulsionando os preparativos para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Fazendinha, em Volta Redonda

O município trabalha na elaboração dos projetos de engenharia, memoriais, orçamento e demais documentos técnicos necessários para a futura abertura da licitação da obra. Essa etapa é fundamental para garantir segurança jurídica, qualidade na execução e o adequado planejamento do empreendimento.

"A atenção primária é a base de um sistema de saúde eficiente. Investir em novas unidades significa ampliar o acesso da população aos serviços de prevenção, diagnóstico e acompanhamento, fortalecendo o SUS e proporcionando mais qualidade de vida às famílias", destacou o deputado Hugo Leal.

Com os recursos federais já garantidos, a expectativa é que, concluída a fase de preparação técnica, seja iniciado o processo licitatório para a construção da UBS da Fazendinha, um importante investimento que ampliará a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde e beneficiará diretamente os moradores da região.