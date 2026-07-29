Emenda irá assegurar as obras da UBS FazendinhaFoto: Reprodução/Internet
Emenda de R$ 2 milhões de Hugo Leal assegurará a construção da UBS da Fazendinha em Volta Redonda
O município trabalha na elaboração dos projetos de engenharia, memoriais, orçamento e demais documentos técnicos necessários para a futura abertura da licitação da obra
Emenda de R$ 2 milhões de Hugo Leal assegurará a construção da UBS da Fazendinha em Volta Redonda
O município trabalha na elaboração dos projetos de engenharia, memoriais, orçamento e demais documentos técnicos necessários para a futura abertura da licitação da obra
Programa de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Volta Redonda comercializa cerca de 23 mil produtos durante o Arraiá da Cidadania
Produção realizada por mais de 40 participantes do programa transformou qualificação profissional em geração de renda e experiência prática de trabalho
Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da FBG encerram na sexta-feira (31) em Volta Redonda
Interessados devem comparecer na sede da Fundação Beatriz Gama ou nos Cras onde as aulas acontecem
’Rua de Compras’ chega ao Retiro com lazer, serviços e atrações para toda família no domingo (2)
Evento reúne promoções no comércio local, gastronomia, artesanato, atividades esportivas, serviços públicos e apresentações culturais
Homem é preso após perseguição policial e arma é apreendida no Centro de Volta Redonda
Motorista teria dirigido sob efeito de álcool, desobedecido ordem de parada e tentado atropelar agentes da Operação Segurança Presente
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara programação especial para o Mês da Juventude
Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2, com Aulão de Karatê, das 9h ao meio-dia, na Praça da ETPC
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.