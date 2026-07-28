Produção realizada por mais de 40 participantes do programaFoto: Jean Alves/Smas
Programa de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Volta Redonda comercializa cerca de 23 mil produtos durante o Arraiá da Cidadania
Produção realizada por mais de 40 participantes do programa transformou qualificação profissional em geração de renda e experiência prática de trabalho
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Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da FBG encerram na sexta-feira (31) em Volta Redonda
Interessados devem comparecer na sede da Fundação Beatriz Gama ou nos Cras onde as aulas acontecem
’Rua de Compras’ chega ao Retiro com lazer, serviços e atrações para toda família no domingo (2)
Evento reúne promoções no comércio local, gastronomia, artesanato, atividades esportivas, serviços públicos e apresentações culturais
Homem é preso após perseguição policial e arma é apreendida no Centro de Volta Redonda
Motorista teria dirigido sob efeito de álcool, desobedecido ordem de parada e tentado atropelar agentes da Operação Segurança Presente
Secretaria da Juventude de Volta Redonda prepara programação especial para o Mês da Juventude
Para celebrar a chegada de agosto, a programação começa no dia 2, com Aulão de Karatê, das 9h ao meio-dia, na Praça da ETPC
Instituições filantrópicas de Volta Redonda celebram sucesso do 11º Arraiá da Cidadania
Renda arrecadada nos quatro dias será revertida para as entidades que trabalharam de festa
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