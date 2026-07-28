Produção realizada por mais de 40 participantes do programa - Foto: Jean Alves/Smas

Produção realizada por mais de 40 participantes do programaFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 28/07/2026 14:13

Volta Redonda - O Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda encerrou sua participação no O Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda encerrou sua participação no Arraiá da Cidadania 2026 com resultados expressivos. Durante os quatro dias do evento, mais de 22 mil produtos foram comercializados.

O trabalho envolveu a produção de empadões, bolos de pote, mousse de maracujá e brigadeiro branco preparados pelas participantes do programa, que tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas oficinas de capacitação.

A produção foi dividida entre duas cozinhas: no Centro de Estudos e Produção Alimentar (Cepa), no bairro São Sebastião, 15 pessoas trabalharam na confecção dos doces; já no Instituto de Educação Manoel Marinho, 25 participantes ficaram responsáveis pela produção dos empadões.

Ao longo do Arraiá da Cidadania foram produzidos aproximadamente 12 mil empadões, 9 mil bolos de pote e cerca de 3 mil mousses de maracujá, além de brigadeiros brancos, totalizando cerca de 23 mil produtos comercializados. E no Instituto de Educação Manoel Marinho foram produzidos 11.004 empadões, distribuídos entre os quatro dias do evento, demonstrando a grande procura do público pelos produtos preparados pelas participantes do programa.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da Smas, Cristiane Alves, destacou que os números refletem a importância do trabalho desenvolvido pela equipe da Assistência Social na promoção da autonomia das participantes.

"Quando falamos em inclusão produtiva, estamos falando de oportunidades reais de transformação. Cada produto comercializado representa conhecimento adquirido, dedicação e a possibilidade de uma nova perspectiva de vida. Ver esse resultado durante o Arraiá da Cidadania mostra que estamos no caminho certo ao investir na qualificação profissional e na geração de renda das nossas usuárias", afirmou.

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Letícia Silvério, ressaltou que a experiência vai muito além da comercialização dos produtos. "Mais do que a renda obtida com as vendas, o Arraiá da Cidadania proporciona uma vivência profissional muito importante. As participantes aprendem sobre produção em grande escala, organização e trabalho em equipe. Muitas chegam ao programa em busca de uma oportunidade e saem mais preparadas para empreender ou conquistar uma vaga no mercado de trabalho", disse Letícia, acrescentando que a alta demanda durante os quatro dias do evento fez com que a equipe precisasse ampliar a produção inicialmente prevista, demonstrando a excelente aceitação dos produtos pelo público.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou que o sucesso das vendas comprova a importância do investimento contínuo na inclusão produtiva. "O Arraiá da Cidadania é um exemplo de como as políticas públicas podem gerar impacto positivo na vida das pessoas. Ao oferecer qualificação profissional e oportunidades concretas de geração de renda, a prefeitura promove autonomia, fortalece vínculos e amplia as possibilidades de inserção produtiva dessas mulheres. O resultado alcançado nesta edição é motivo de muito orgulho para toda a equipe da Smas", destacou.