Prefeitura irá construir a estrutura, atendendo à demanda da população - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Prefeitura irá construir a estrutura, atendendo à demanda da populaçãoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 29/07/2026 17:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda planeja a construção de um banheiro público na Praça Pandiá Calógeras , em frente à escola técnica com o mesmo nome, no bairro Sessenta. Um dos espaços mais tradicionais de esporte e lazer da cidade, a praça voltou a receber moradores de todas as idades, após ser entregue totalmente revitalizada no último mês de maio. O local registra frequentadores todos os dias, mas nos finais de semana e feriados centenas de famílias ocupam o espaço que, agora, é utilizado até para festas de aniversário.

O aumento do número de pessoas que circula pela Praça da ETPC gerou a demanda pela instalação de um banheiro público. O projeto está sendo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), primeiro passo para iniciar o processo de licitação para contratação de empresa para executar a construção.

De acordo com o diretor do Departamento de Arquitetura do instituto, o arquiteto Augusto Ferreira Esteves, a estrutura vai ficar na parte alta da praça, atrás do salão de convivência Espaço de Lazer Stellio Sidney de Nader.

“O banheiro público da Praça Pandiá Calógeras terá cerca de 25 metros quadrados, divididos entre cabine masculina, cabine feminina, box para Pessoa com Deficiência (PCD) – cadeirantes e fraldário”, falou Augusto.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou estar muito feliz em ver que a população aprovou a obra. “Foi um investimento de cerca de R$ 2,5 milhões e valeu cada centavo. Preservamos um espaço histórico da cidade e demos mais uma opção de lazer para os moradores.”

“Essa praça, que faz parte da memória afetiva de Volta Redonda, está criando lembranças para as novas gerações de volta-redondenses após a revitalização. E está trazendo mais qualidade de vida para as famílias. Agora, vimos a necessidade de instalar um banheiro público para os frequentadores e já estamos trabalhando nisso”, completou o prefeito.

Espaço acessível para esporte e lazer

A Praça Pandiá Calógeras é um dos cartões postais de Volta Redonda. O local abriga o Complexo Esportivo Maurício Monteiro da Silva, o “Porreca”; a Quadra de Tênis José Fausto Ferreira; pista de skate; parque infantil que inclui brinquedo acessível; pistas de caminhada; mobiliário urbano renovado; tudo com iluminação de LED.

A revitalização também trouxe mais acessibilidade e conforto. Foram construídos diversos acessos para Pessoas com Deficiência (PCDs) em todo o entorno da praça, além da substituição completa do piso da alameda que liga a Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) à Rua 60, no encontro com a Rua 33, que recebeu piso intertravado.

O projeto incluiu ainda novo paisagismo, implantação de gramado e acabamento com cordões de concreto entre os pisos e áreas verdes, deixando o ambiente mais agradável para convivência, prática esportiva e lazer.