A moto recuperada ficou apreendida na 93ª DPFoto: Divulgação/GMVR
Guarda Municipal recupera moto furtada no bairro Aterrado
Condutor, com passagens pela polícia, responderá por receptação
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Bairro Água Limpa vai ganhar a primeira de outras quatro quadras que serão construídas
Emenda de R$ 2 milhões de Hugo Leal assegurará a construção da UBS da Fazendinha em Volta Redonda
O município trabalha na elaboração dos projetos de engenharia, memoriais, orçamento e demais documentos técnicos necessários para a futura abertura da licitação da obra
Programa de Inclusão Produtiva da Prefeitura de Volta Redonda comercializa cerca de 23 mil produtos durante o Arraiá da Cidadania
Produção realizada por mais de 40 participantes do programa transformou qualificação profissional em geração de renda e experiência prática de trabalho
Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da FBG encerram na sexta-feira (31) em Volta Redonda
Interessados devem comparecer na sede da Fundação Beatriz Gama ou nos Cras onde as aulas acontecem
’Rua de Compras’ chega ao Retiro com lazer, serviços e atrações para toda família no domingo (2)
Evento reúne promoções no comércio local, gastronomia, artesanato, atividades esportivas, serviços públicos e apresentações culturais
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