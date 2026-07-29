Bairro Água Limpa vai ganhar a primeira de outras quatro quadras que serão construídas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Bairro Água Limpa vai ganhar a primeira de outras quatro quadras que serão construídasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 29/07/2026 17:19

Volta Redonda - O Beach Tennis é apontado como um dos esportes que mais crescem no Brasil, impulsionado pela facilidade de aprendizado, com regras simples e rápida adaptação para iniciantes de todas as idades, além do forte apelo de socialização. O país tem mais de 1 milhão de adeptos e o município de Volta Redonda colabora com o crescimento desse número.

A prefeitura, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), vai ampliar a oferta de aulas gratuitas de Beach Tennis para crianças e adultos nas duas quadras de areia construídas para essa modalidade esportiva na Praça Independência e Luz, localizada na Rua Coroados, no bairro Aterrado. Neste mês de agosto, mais um instrutor passa a dar aulas no local, somando aos dois que já ensinam o esporte na praça.

Atualmente, cerca de 200 alunos estão matriculados nas aulas de Beach Tennis, número que vai aumentar com a chegada de mais um professor. As aulas acontecem das 6h às 11h e das 17h às 21h, de segunda até sexta-feira, e atendem desde crianças a partir dos oito anos e não tem limite de idade, promovendo a iniciação e aprendizagem do Beach Tennis, podendo expandir para os níveis intermediário e avançado, de acordo com a evolução dos alunos.

Todas as vagas, incluindo para o novo professor, estão preenchidas. Para entrar no cadastro de reserva, basta procurar o instrutor no horário das aulas. O projeto da FBG garante a raquete e as bolinhas para o aluno treinar. Fora do horário das aulas, as quadras podem ser utilizadas por praticantes do esporte de forma gratuita.

O Point do Aterrado, aberto há pouco mais de um ano, já se consolidou como ponto de encontro dos praticantes do Beach Tennis e, no fim de semana do aniversário de 72 anos de Volta Redonda, sediou um torneio da modalidade. A competição aconteceu nos dias 17 e 18 (sexta-feira e sábado) de julho e contou com 24 duplas mistas e cerca de 150 espectadores por dia.

Novas quadras distribuídas pela cidade

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, que é o idealizador e coordenador do projeto, informou que o Água Limpa será o próximo bairro de Volta Redonda a receber uma quadra de areia para Beach Tennis e também as aulas gratuitas do projeto da FBG. Posteriormente, os bairros Santa Cruz, Vila Americana e Santo Agostinho também terão uma quadra para a prática do esporte.

“Já contamos com aulas de Tênis em algumas quadras na cidade e o crescimento do Beach Tennis nos mostrou uma demanda por espaços públicos para praticar o esporte. Com o aval do prefeito Neto (prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto), construímos a arena no Aterrado e, agora, vamos inaugurar uma quadra no Água Limpa. Outras três já estão programadas para serem construídas e o projeto pode crescer ainda mais de acordo com a procura. É nosso objetivo incentivar e fomentar o esporte, que traz diversos benefícios para o corpo e a mente”, afirmou Vitor Hugo.

Praça da ETPC e Ilha São João também têm quadra de areia

Além da Arena do Aterrado, Volta Redonda conta hoje com mais duas quadras de areia para Beach Tennis abertas à população. Os espaços, que não contam com o projeto de aulas gratuitas da FBG, ficam na Praça Pandiá Calógeras, em frente à escola técnica de mesmo nome, no bairro Sessenta; e na Ilha São João, no Complexo Esportivo de Proximidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).