Locais oferecem atendimento e tratamento em diversas especialidades médicas pelo SUS - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Locais oferecem atendimento e tratamento em diversas especialidades médicas pelo SUSGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 23/07/2024 13:24

Volta Redonda - As Policlínicas da Cidadania, da Mulher e da Melhor Idade de Volta Redonda realizaram mais de 887 mil atendimentos entre janeiro de 2021 e maio deste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os locais oferecem atendimento/tratamento e contam com diversas especialidades médicas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Além das policlínicas, o número total de atendidos corresponde também às consultas ambulatoriais em toda a Rede Municipal de Saúde.

Para se ter uma ideia, só a Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza – que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba –, registrou 433.506 atendimentos de janeiro de 2021 até o último mês de maio. O espaço conta com as seguintes especialidades médicas: angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, pneumologia pediátrica, reumatologia, urologia, nutrição e fonoaudióloga.

“Esses serviços especializados reforçam a média complexidade oferecida no município e, com isso, tivemos um crescimento significativo nos últimos três anos e meio à medida em que fomos reorganizando o sistema municipal de saúde. Vale lembrar que, para ter acesso à consulta médica em atenção especializada, o morador deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Lá, o médico generalista (clínico geral) poderá encaminhá-lo ao especialista em uma das policlínicas de Volta Redonda”, comentou a diretora do departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, Sheila Rodrigues.

Atendimento especializado na saúde da mulher

Com um serviço totalmente dedicado à saúde do público feminino, a Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no Aterrado, realizou 75.733 consultas de 2021 até maio deste ano. A unidade oferece atendimento para as mulheres na adolescência, gestação e até a menopausa, sendo pioneira no diagnóstico por imagem, importante para detecção do câncer de mama, entre outras doenças. Além disso, a Policlínica da Mulher é referência no tratamento a gestantes de alto risco.

As pacientes contam com sete especialidades médicas: cardiologia, endocrinologia, mastologia e ginecologia, além de profissionais que cuidam das mulheres no climatério, com patologia cervical e de pré-natal de Alto Risco (PNAR). As mulheres no atendimento ambulatorial ainda têm acesso a outros serviços, como assistência social, enfermagem, nutrição e psicologia.

Idosos contam com Policlínica da Melhor Idade

Os idosos de Volta Redonda contam com uma unidade médica que oferece serviços ambulatoriais voltados para o cuidado integral ao público. A Policlínica da Melhor Idade Sebastião Alves de Oliveira, localizada no Jardim Paraíba, contabilizou no período 21.252 consultas realizadas com pacientes acima de 60 anos. A unidade conta, ainda, com outros profissionais de saúde, como enfermeiro, nutricionista e psicólogo.