Moradores de Barra Mansa, homens vinham a Volta Redonda só para cometer os crimes - Reprodução/93a DP

Publicado 20/07/2024 15:29 | Atualizado 20/07/2024 16:03

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) prenderam em flagrante na tarde desta sexta-feira (19) dois homens por furto. Segundo a Polícia Civil, a dupla se especializou em furtar carnes nobres de supermercados em Volta Redonda. As equipes, coordenadas pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto, realizaram o flagrante em um supermercado no bairro Aterrado, depois de monitoramento das ações da dupla.



Os policiais identificaram, através de um trabalho de inteligência e monitoramento, que o veículo VW Gol quadrado, cor marrom, estaria envolvido em diversos furtos em supermercados em Volta Redonda e que havia entrado no município às 13h. Mantendo o padrão das últimas ações, apenas um criminoso entrava no estabelecimento comercial enquanto o segundo criminoso permanecia dentro do veículo aguardando para fugirem.



Em diligência, os policiais civis localizaram o veículo próximo a um supermercado na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, sendo que dentro do veículo estava um dos homens, de 36 anos, no banco do motorista.



Logo após, os agentes se depararam com o outro suspeito, de 37 anos saindo na porta do mercado com cinco peças de picanha dentro de uma bolsa. Ele foi abordado e confessou que estava furtando os itens, e apontou como sendo seu comparsa o suspeito estava aguardando no carro.



O motorista tentou afirmar aos policiais que não conhecia o suspeito flagrado com as carnes, mas foi desmentido pelo próprio comparsa na frente dos policiais, que constataram que os dois presos são moradores de Barra Mansa e vinham para a vizinha Volta Redonda apenas para cometer os crimes.



Os presos foram recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça.