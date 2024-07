Mais de cinco mil pessoas são atendidas diariamente no Complexo de Saúde do Estádio da Cidadania - Arquivo/Secom PMVR

Mais de cinco mil pessoas são atendidas diariamente no Complexo de Saúde do Estádio da CidadaniaArquivo/Secom PMVR

Publicado 18/07/2024 23:06

Volta Redonda - O Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, após 20 anos da sua reinauguração segue sendo exemplo de que um estádio de futebol pode ser muito mais do que um palco para grandes jogos, mas também um amplo complexo de Saúde. Nos últimos três anos e meio, mais de 692 mil pessoas foram atendidas nos serviços oferecidos gratuitamente no Raulino de Oliveira para a população.

Entre janeiro de 2021 e a primeira quinzena de julho de 2024, a Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza realizou 433.506 consultas médicas com especialistas e 86.904 exames cardiológicos e oftalmológicos. Já o Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves fez 148.003 exames e a Ótica Municipal Padre Ernesto Lamim, a Ótica da Cidadania, entregou 23.590 óculos.

“Por dia, mais de cinco mil pessoas são atendidas no Estádio da Cidadania, que, além da área da Saúde, oferece também atividades esportivas, de lazer e de cidadania para os volta-redondenses. 20 anos depois da sua reinauguração, o nosso estádio ainda está à frente do seu tempo, sendo exemplo para todo o Brasil”, destacou o administrador do Estádio da Cidadania, Milton Alves Faria.

Entre as especialidades médicas que a Policlínica da Cidadania atendeu neste período estão: angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, pneumologia pediátrica, reumatologia, urologia, nutrição e fonoaudióloga. Os pacientes atendidos são referenciados pelas unidades básicas de saúde (UBSF e UBSFs).

Já os exames realizados na unidade foram: eletrocardiograma, eletroencefalogramas, PUVA, audiometria, psoríase/VIT, fotocoagulação, mapeamento de retina, topografia de córnea, microscopia, ceratometria, ecobiometria e refração. Vale destacar que com a inauguração do Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, no bairro Aterrado, em maio de 2023, as consultas e os exames cardiológicos passaram a ser feitos na nova unidade de saúde.

Mais de 148 mil exames de imagem

O Estádio da Cidadania abriga também o Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, que já realizou mais de 148.003 exames desde 2021. Entre os exames ofertados neste período estão raios-x; ultrassonografias gerais, doppler, de mama e obstétrica; e mamografia. Com a inauguração da nova Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, no bairro Aterrado, em outubro de 2023, as ultrassonografias obstétricas passaram a ser realizadas na nova unidade.

Outro serviço gratuito ofertado no Estádio da Cidadania é a Ótica Municipal Padre Ernesto Lamim. Entre janeiro de 2021 e 16 de julho de 2024, a Ótica da Cidadania entregou 23.590 óculos gratuitos a estudantes da rede pública, idosos, pessoas com deficiência ou de baixa renda.