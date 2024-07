Em três anos e meio, governo municipal investiu na revitalização de escolas e creches, e construção de nova unidade - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 16/07/2024 18:52

Volta Redonda - Com mais de cem unidades – entre escolas e creches – atendendo a cerca de 40 mil crianças e adolescentes, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), tem investido no setor desde 2021 para oferecer aos estudantes da rede municipal de ensino uma educação de qualidade. Além da própria formação escolar e dos cuidados com os mais jovens nas creches, a SME mantém diversos programas, como as turmas de robótica que participam de competições nacionais, mas sem esquecer de outro ponto essencial: a estrutura física onde os jovens passam boa parte de seus dias.

Em três anos e meio, o governo municipal investiu na reforma e revitalização de escolas e creches, a construção de uma nova unidade e, por meio de parceria com a Light, passou a ter energia limpa e renovável, que ainda resultará em economia para os cofres públicos, que poderá investir o valor em outras necessidades da educação.

Dentro do processo de recuperação da Educação do município, a prefeitura já realizou a reforma em 16 unidades – oito escolas e oito creches. Ainda em 2021, passaram por melhorias o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vera Lucia Silveira Braga, no bairro Volta Grande; e as escolas municipais Tocantins, no Retiro; Professora Marizinha Felix Teixeira de Lima, no Três Poços; e Amazonas, também no Retiro, rebatizada no último dia 5 com o nome da ex-secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção (Tetê), que morreu em 2022.

Mais adiante, em 2022 e 2023, o governo municipal, por meio da SME, entregou para a população as reformas dos centros municipais de Educação Infantil Recanto Infantil, no Retiro, Bem-Me-Quer, no Santo Agostinho, e Cora Coralina, no bairro Belmonte; das creches municipais Nosso Espaço, no Volta Grande III, e Maria Clara Machado, no Retiro; e das escolas municipais Octacília Silva Stockler Mendonça, no Belo Horizonte, e Professor Wladir de Souza Telles, no Jardim Vila Rica; e da Escola Municipal Especial Dayse Mansur da Costa Lima, no Jardim Paraíba.

Nova creche para 400 crianças

Já em 2024, o município ganhou, em abril, o Centro Municipal de Educação Infantil Dauro Aragão. Localizado no bairro Tangerinal, no antigo campus do UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), a unidade aumentou em 400 o número de vagas para Educação Infantil no município. Em 28 de junho, foi inaugurada a Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa. Localizada no bairro Roma, trata-se de um investimento de cerca de R$ 2 milhões por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light, responsável por R$ 1,5 milhão do empenho total da obra, que fornece energia limpa e renovável – por meio da captação de energia solar – a 19 escolas da rede municipal de ensino, o que vai representar uma economia de R$ 500 mil por ano para a Prefeitura.

Além das inaugurações, a rede de ensino de Volta Redonda também teve mais unidades reformadas este ano: as escolas municipais Mato Grosso, no Retiro, e Paraíba, no Vila Mury; e o Centro Municipal de Educação (CMEI) Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no Jardim Vila Rica.