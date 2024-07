Iniciativa, implementada no início de julho, garante economia para os cofres públicos - Reprodução

Iniciativa, implementada no início de julho, garante economia para os cofres públicosReprodução

Publicado 15/07/2024 12:26 | Atualizado 15/07/2024 12:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está incentivando os pagamentos de tarifas por PIX (Pagamento Instantâneo). A iniciativa, implementada no início deste mês de julho, garante uma economia significativa para os cofres públicos. Atualmente, as tarifas bancárias cobram entre R$ 1,44 e R$ 1,88 por guia, com o pagamento via PIX, essa taxa cai para R$ 0,01 por documento.

Com a adesão do pagamento por PIX pelo contribuinte, essa economia aos cofres públicos trará mais possibilidade de investimentos em outras áreas do município, como, por exemplo, Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, Segurança e Social, entre outras. Além de economia, a modalidade – eletrônica e instantânea – oferece comodidade e outros benefícios ao contribuinte, que poderá pagar seus tributos em qualquer dia e horário, a partir de qualquer instituição financeira.

“Os moradores que ainda não pagaram o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024 podem utilizar o PIX para o pagamento, através do site oficial: www.voltaredonda.rj.gov.br. Outros documentos de arrecadação emitidos nos guichês da Prefeitura, referentes a outros tributos e taxas, também serão impressos nesse novo formato”, comentou a assessora da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Aline Fernandes.

O secretário municipal de Fazenda, Vinicius Arbach, ressaltou que, em breve, todos os Documentos de Arrecadação Municipal (DAR) vão contar com essa nova opção.

“O pagamento por PIX é seguro, prático e confiável para o contribuinte, e se alinha as novas tendências tecnológicas. Nos últimos anos, as transações por PIX cresceram 74% entre 2022 e 2023. Vamos proporcionar mais comodidade aos contribuintes, mais economia ao município e menos burocracia”, disse.

Como fazer pagamentos utilizando o PIX?

Com a recente implantação do sistema de pagamento via PIX pela Prefeitura, os cidadãos agora têm uma forma mais rápida e eficiente de realizar seus pagamentos. Siga os passos abaixo para efetuar pagamentos utilizando o PIX:

- Acesse o aplicativo do seu banco no seu smartphone. Certifique-se de que seu banco oferece o serviço de pagamento via PIX e que seu aplicativo está atualizado.

- No menu principal do aplicativo, procure e selecione a opção "PIX";

- Entre as opções apresentadas, escolha "Pagar com QR Code". Esta funcionalidade permitirá que você utilize a câmera do seu smartphone para escanear o código QR Code;

- Posicione a câmera do seu smartphone sobre o QR Code presente no documento. Certifique-se de que o código esteja totalmente visível e centralizado na tela;

- Após escanear o QR Code, os dados do pagamento aparecerão na tela do seu aplicativo bancário. Verifique se todas as informações estão corretas e confirme o pagamento;

- Seguindo esses passos, você poderá realizar pagamentos de forma rápida, segura e sem complicações, utilizando a praticidade do sistema PIX. A Prefeitura agradece a sua colaboração na utilização desta nova tecnologia.