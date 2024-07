Qualificações têm duração de quatro meses, com término em 30 de novembro - Arquivo/Secom PMVR

15/07/2024

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para as turmas do segundo semestre de 2024 dos cursos profissionalizantes do programa “Volta Redonda Formando Profissionais”, da Fundação Beatriz Gama (FBG). As qualificações são nas áreas de Confeitaria; Corte e Costura; Estética Corporal; Organização de Eventos; Mecânica de Autos; Depilação; Cabelereiro; Manicure (com aplicação de unha acrigel); Maquiagem; Empreendedorismo; e Trancista. Os interessados podem se inscrever entre os dias 15 e 31 deste mês, das 8h às 15h, na sede da FBG ou nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) dos bairros onde serão realizadas as aulas. As vagas são limitadas a 20 pessoas por turma.



A aula inaugural dos cursos acontecerá no dia 1º de agosto, às 9h, na sede da FBG. As qualificações têm duração de quatro meses, com término em 30 de novembro, e carga horária será de três horas semanais – exceto o de Cabeleireiro, que serão seis horas por semana.



O presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, ressaltou que, entre as novidades para este segundo semestre, estão a realização do curso de Ornamentação de Eventos também no Cras Santo Agostinho, o de Depilação e Maquiagem incluído no Cras Açude I, e o de Empreendedorismo para o Cras Retiro.



“As aulas serão realizadas em diferentes locais e horários, para atender às necessidades dos alunos. Importante lembrar que haverá um transporte para buscar os cursistas às 7h50 e às 12h50 no Retiro, no ponto de ônibus ao lado da farmácia Santa Bárbara (próximo ponto após a parada do Hospital Municipal Munir Raful), em direção à Fundação Beatriz Gama”, ressaltou o presidente da FBG.



Além de ser morador de Volta Redonda, o interessado em se inscrever nos cursos precisa ter mais de 14 anos e apresentar um documento de identidade (original e cópia), comprovante de residência atualizado (original e cópia) e uma foto 3X4 no ato da matrícula. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (24) 3511-3698.



Locais e horários das aulas:



Cras Santo Agostinho



Ornamentação de Eventos - quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h;



Cras Açude I



Maquiagem - segunda feira, das 13h às 16h;

Depilação - quarta-feira, das 13h às 16h;



Cras Retiro



Empreendedorismo - segunda-feira, das 13h às 16h;



Sede da Fundação Beatriz Gama

Empreendedorismo - segunda-feira, das 8h às 11h;

Confeitaria - segunda-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h;

Manicure - terça-feira, das 8h às 11h;

Mecânica de Autos - terça-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h;

Estética corporal - terça-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h;

Depilação - segunda-feira, das 13h às 16h;

Cabeleireiro - segunda e terça-feira, das 13h às 16h;

Maquiagem - segunda-feira, das 8h às 11h;

Corte e Costura (avançado) - segunda-feira, das 8h às 11h;

Corte e Costura (iniciante) - segunda-feira, das 13h às 16h;

Curso de trança - quarta feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h.