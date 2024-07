Último balanço aponta a realização de 2.818 cirurgias de janeiro a junho deste ano - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 15/07/2024 11:49

Volta Redonda - Com investimentos e melhorias constantes, o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, vem ampliando o número de cirurgias realizadas. O último balanço divulgado pelo HSJB, referente à quantidade de procedimentos de janeiro a junho deste ano, aponta a realização de 2.818 cirurgias, número 10,81% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (2.543) – um total de 275 procedimentos cirúrgicos a mais.

Dados divulgados pela unidade mostram que no primeiro semestre foram realizadas 761 cirurgias de traumato-ortopedia; 634 de gineco-obstetrícia; 561 urológicas; 527 cirurgias gerais; 82 vasculares; 82 neurocirurgias; 60 oftalmológicas; 59 cirurgias toráxicas; e 49 de buco-maxilo, entre outras.

Os investimentos feitos pela prefeitura auxiliam também na diminuição do tempo de recuperação e internação e, consequentemente, do índice de mortalidade. Aos finais de semana, a unidade tem recebido pacientes que aguardavam a realização de procedimentos urológicos e de artroplastias (cirurgias de joelho e quadril).

Reforma e ampliação

As melhorias já implantadas no Hospital São João Batista se somam à reforma e ampliação que a unidade está passando, através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado. A obra envolve a construção de uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento com 70 vagas, e que será interligada à estrutura já existente, contando com rampa e elevador.

Pelo projeto, o quarto andar dessa nova área vai abrigar um Centro Cirúrgico que terá cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico, com cinco leitos; dez leitos de repouso pós-cirúrgico; sala de material esterilizado; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); e uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. O quinto pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e mais dez leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) para adultos.