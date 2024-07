Acidente foi registrado por câmeras de monitoramento da prefeitura; ninguém se feriu - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/07/2024 13:33 | Atualizado 11/07/2024 13:36

Volta Redonda - Um vídeo de pouco menos de um minuto registrou, por volta das 8h30 desta quinta-feira (11), uma série de imprudências no viaduto da Radial Leste, em Volta Redonda, que terminou com uma colisão entre um carro e uma motocicleta, onde o motociclista acabou “aterrissando” no teto do veículo em que ele bateu.



A colisão ocorreu depois que um outro automóvel fez uma conversão proibida, em cima do viaduto, para pegar de forma irregular uma das saídas da radial. Com a manobra irresponsável, o veiculo que vinha atrás teve que frear bruscamente. O motociclista, que vinha atrás do carro que freou, não conseguiu parar a tempo e acabou batendo na traseira do veículo. O motociclista - possivelmente entregador de refeições, já que estava com uma mochila térmica nas costas - rodopiou no ar e caiu sentado em cima do teto do automóvel.



Aparentemente o motociclista não se feriu, já que desceu do teto do carro e ficou de pé normalmente, argumentando com o motorista que fez a conversão proibida, que havia parado o carro assim que aconteceu o acidente.



Toda a dinâmica do acidente foi registrada pelas câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda. Poucos segundos antes do acidente, as câmeras haviam registrado um ciclista circulando no viaduto da radial - o que é proibido - e descendo pelo mesmo acesso onde o carro posteriormente provocou o acidente, ao fazer a conversão irregular, em cima do viaduto. Ao pegar o acesso, o ciclista também circulava em uma via proibida para bicicletas.



De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro, ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais na moto, por causa do impacto da batida. O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), que vai tentar identificar o motorista responsável pela imprudência que causou o acidente. Até o momento desta publicação ele ainda não havia sido identificado.