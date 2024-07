Imóvel de quatro andares já começou a receber janelas e pintura nas partes externa e interna - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 10/07/2024 11:43

Volta Redonda - As obras do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda, no bairro Rústico estão chegando ao estágio de acabamento. O imóvel de quatro andares já começou a receber janelas e pintura nas partes externa e interna. Também foram concluídos os acessos da varanda, e a empresa responsável pela obra já está construindo a escadaria de acesso à recepção.

O projeto do hospital passou por mudanças para um novo dimensionamento das caixas d’água, que ficarão no último piso e manterão a mesma capacidade – o que vai implicar em serviços complementares de alvenaria. Parte da calçada externa já começou a ser instalada, e a parte de instalação da tubulação de gases medicinais está adiantada.

Quanto à parte elétrica, os funcionários já começaram a fazer os recortes e a instalar os conduítes para a passagem dos fios elétricos. A parte hidrossanitária também avançou, e um dos serviços realizados no momento é a base para a fossa sanitária.

Quando concluído, o Hospital Veterinário de Volta Redonda terá quase 800 m² de área construída num terreno de 3,5 mil metros quadrados doado pela Prefeitura, localizado na esquina das ruas 401 e 6. A unidade de medicina veterinária terá em sua estrutura quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raios-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infecciosas; áreas de esterilização/higienização; gatil; e um canil.

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU), definiu a estrutura do projeto, um investimento de cerca de R$ 3,6 milhões. A fiscalização da obra e futura manutenção do hospital estão sob responsabilidade do Governo do Estado. Além de Volta Redonda, o Hospital Veterinário vai atender de forma gratuita outras cidades do Médio Paraíba.