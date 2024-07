Proderj concede medalha para destaques em prol da tecnologia e comunicação - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 09/07/2024 15:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda recebeu na manhã desta terça-feira (9), no Palácio 17 de Julho, a Medalha do Mérito Tecnológico do Proderj (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro), homenagem feita a pessoas físicas que, no exercício de suas atividades e por sua dedicação e capacidade profissional, tenham prestado relevantes serviços em prol da tecnologia de informação e comunicação no estado e sejam dignos e merecedores de reconhecimento governamental.

A cerimônia oficial aconteceu na última sexta-feira (5) no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, e a Prefeitura foi representada pela secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto.

Volta Redonda é a segunda cidade do estado a implantar o Sistema Eletrônico de Informações do Rio de Janeiro (SEI-RJ), por meio do Programa RJ Digital Municípios, da Secretaria de Estado de Transformação Digital. O Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado e a Prefeitura foi assinado em 21 de junho.

A iniciativa tem por objetivo digitalizar os processos administrativos do governo municipal, proporcionando mais agilidade, transparência, celeridade na tramitação e eficiência no atendimento ao cidadão.