Flagrante foi após série de denúncias sobre transporte clandestino escolarDivulgação/Semop PMVR

Publicado 07/07/2024 21:48

Volta Redonda - Guardas municipais da Patrulha Escolar de Volta Redonda removeram nessa sexta-feira (5), ao depósito público municipal, um Citroën C4 prata em mau estado de conservação, no bairro Santa Rita do Zarur. O carro de passeio era conduzido por uma mulher não habilitada e que transportava cinco crianças - número excedente ao permitido por lei. O recolhimento ocorreu após uma série de denúncias sobre transporte clandestino escolar feitas à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e à Guarda Municipal (GMVR). Todas as crianças seguiam para unidades escolares.

Questionada, a mulher negou que atuava realizando transporte escolar clandestino. A condutora não portava documentos do veículo, com origem de São Paulo. Outro condutor também foi abordado e autuado por excesso de passageiros. Ele, que dirigia um Ford Escort azul, também deixava cinco crianças em uma escola e negou que realizava transporte escolar clandestino.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que uma série de denúncias sobre transporte clandestino escolar foram feitas à Ordem Pública e à Guarda Municipal, inclusive com gravações de vídeos que mostram irregularidades como o excesso de passageiros. Ele lembrou os riscos de optar por um serviço irregular.

“Parabéns aos agentes De Souza e Lima. Recebemos inúmeras denúncias. Independente se esses condutores estavam ou não fazendo transporte irregular, estamos falando da segurança dessas crianças. Um desses veículos estava sem condições nenhuma de circulação, com pneus precários, para-brisas quebrado e o pior: conduzido por uma pessoa não habilitada. Tal prática pode trazer problemas irreversíveis que não queremos para nenhuma família. Por isso, caso saibam de alguma situação, denunciem”, solicitou o secretário.