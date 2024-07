Obra inclui ainda recuperação e construção das calçadas com colocação de piso tátil - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Obra inclui ainda recuperação e construção das calçadas com colocação de piso tátilGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 06/07/2024 11:41

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde desta sexta-feira (5), o novo asfalto da Estrada da Companhia, principal via de acesso aos bairros da região do Roma. Com a conclusão da pavimentação, instalação de iluminação de Led e sinalização, encerra-se mais uma etapa do projeto de melhorias para a via, que incluiu um novo sistema de drenagem de água da chuva.

Agora, estão em andamento a recuperação e construção de calçadas, incluindo colocação de piso tátil para acessibilidade, com o objetivo de garantir a segurança na circulação dos pedestres. A obra está sendo feita por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF).

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que a Estrada da Companhia é uma via importante do bairro Roma e a recuperação atende uma reivindicação dos moradores. “Nossas equipes atuaram diariamente, incluindo finais de semana e feriados para entregar mais esse trabalho pronto. Além da estrada, o bairro Roma também recebeu novo asfalto em cerca de 30 ruas, com recursos do Governo do Estado, intermediado pelo deputado estadual Munir Neto. E o trabalho segue por toda cidade, a previsão é asfaltar mais de 300 vias do município”, frisou o prefeito Neto.

O deputado Munir ressaltou que a prefeitura levou outras melhorias para o bairro. “Foram reformadas as escolas, os postos de saúde, a praça e ainda foi implantado um novo CRAS e inaugurado um o Centro Comunitário Irmã Elizabeth Alves, localizado no empreendimento do Minha Casa, Minha Vida, no Roma I”, citou Munir.

“O investimento em infraestrutura e mobilidade urbana nesses três últimos anos e meio já são sentidos pelos moradores de Volta Redonda. “Foram muitas melhorias. A prefeitura já entregou o asfalto na Beira Rio do Volta Grande; os três quilômetros da Avenida Ex-Combatentes, no Santa Cruz, e segue na Estrada da Fazenda do Ingá, no mesmo bairro. Além do novo asfalto nas vias da cidade, está em andamento o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, com a construção de quatro viadutos e uma ponte”, acrescentou Munir.

A presidente da Associação de Moradores do Roma I, Condado do Ipê e Parque das Garças, Maria das Graças dos Santos, estava na inauguração. “Faço questão de agradecer ao prefeito Neto por todas as melhorias que trouxe para a região do Roma. E também ao deputado Munir que, ajudando o prefeito, tem conseguido investimentos para toda a cidade”, disse. O ex-vereador Ednilson Vampirinho também acompanhou a entrega do novo asfalto na principal rua do Roma.