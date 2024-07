Comunidade lotou a rua em frente à unidade, na Rua Baltazar de Souza, no Eucaliptal - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Comunidade lotou a rua em frente à unidade, na Rua Baltazar de Souza, no EucaliptalGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 05/07/2024 11:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda apresentou o novo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para os moradores do bairro Eucaliptal na noite dessa quinta-feira (4). A comunidade lotou a rua em frente à unidade, que vai funcionar no imóvel que abrigava a Residência Inclusiva, na Rua Baltazar de Souza, nº 500, e está apto a receber os primeiros serviços.

As melhorias no local, que foi totalmente reformado, vão prosseguir, com a consequente evolução dos projetos e atendimentos. O espaço já recebeu estrutura para instalação de ar-condicionado, retirada do piso antigo e instalação do novo piso de porcelanato, os banheiros e cozinha também receberam azulejo de porcelanato, o teto foi rebaixado com gesso, entre outras melhorias.

“Daqui há muito pouco tempo, os moradores do Eucaliptal não vão mais precisar procurar a unidade do Rústico para o atendimento. Essa nova unidade é mais uma conquista na busca por ampliar cada vez mais nossa rede de assistência social”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, que agradeceu seus antecessores, o deputado estadual Munir Neto e Carla Duarte, que também estavam na cerimônia, pela dedicação ao trabalho na Assistência Social.

O governo municipal investiu cerca de R$ 300 mil nessa unidade, que será composta por uma ampla estrutura com recepção, duas salas de atendimento particularizado, uma sala administrativa, um Telecentro, uma sala de atendimento coletivo, um auditório, uma copa/cozinha, uma sala de coordenação, uma sala para o arquivo e conjunto de banheiros. A princípio, além de todos os serviços do CRAS, o Programa de Inclusão Produtiva vai ofertar cursos de cabeleireiro e artesanato no Eucaliptal.

O CRAS Eucaliptal leva o nome de Josiane Miranda da Cruz por iniciativa do vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, autor da Lei Municipal nº 5.263/2016. Nascida em fevereiro de 1980, moradora do bairro Eucaliptal, cursou magistério no Instituto Estadual Professor Manuel Marinho em 2003, tornou-se professora concursada em Volta Redonda em 2008. Formou-se em Letras pela Universidade Geraldo Di Biase em 2011. E também atuou como professora na Escola Municipal João Haasis, sempre buscando o melhor para os alunos. A homenagem emocionou os pais de Josiane, Maria da Conceição e Milton e a irmã Jaqueline.

O vereador Neném ainda homenageou mais 12 pessoas importantes para o bairro Eucaliptal e para a cidade, dando nome às salas que compõem a estrutura do CRAS. “Essa unidade é um sonho realizado. Agradeço ao prefeito Neto (Antonio Francisco) pela parceria sempre e por atender nossos pedidos em prol da comunidade do Eucaliptal. Eu sou apaixonado por esse bairro”, afirmou.

Neném também falou um pouco sobre as homenagens que fez. “Josiane era muito solidária, me fazia muitos pedidos, mas nunca para ela, sempre para alguma criança que estava precisando. E quanto aos outros que consegui homenagear aqui, são todos muito especiais para mim, para a comunidade e para o município. Obrigado a todos os familiares por permitir”, disse.

Um dos homenageados, que deu nome ao auditório do novo CRAS foi Maurício Monteiro da Silva, o Porreca, e a viúva, a ex-secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, fez questão de agradecer. “Primeiro, agradeço ao vereador Neném pela lembrança do Porreca, que era mesmo um lutador por Volta Redonda, mas também falar por todos que serão eternizados nesse importante equipamento, que vai melhorar ainda mais a qualidade de vida dos moradores do Eucaliptal”, falou Carla, lembrando que nasceu e foi criada no bairro Eucaliptal.

O deputado Munir ressaltou que o bairro agora está completo. “O Eucaliptal conta com escolas, creche, serviço odontológico, unidade básica de saúde e, agora, com o CRAS”, lembrou, reforçando que a reestruturação de todo serviço público no município se deve à dedicação do prefeito Neto e aos vereadores parceiros da cidade.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu pela presença dos moradores que lotaram a rua em frente ao CRAS; aos familiares dos homenageados; aos alunos, professores e diretores da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, que participou com a fanfarra; ao grupo da Melhor Idade A Vida é Bela; secretários municipais; ao vereador Cacau da Padaria; e a todos que participaram desse momento histórico para o bairro, como ele mesmo disse.

Neto lembrou a importante parceria com a Câmara de Vereadores para a reconstrução de Volta Redonda e que no primeiro ano do governo, em 2021, Neném era o presidente da Casa. “Isso facilitou ainda mais o diálogo, que foi fundamental para acertar a folha de pagamento e as dívidas com os fornecedores, deixadas em atraso pelo administração anterior. Por tudo isso, por sua dedicação ao Eucaliptal e pela busca incansável por melhorias para toda Volta Redonda, te entrego uma placa de homenagem”, disse o prefeito.

Além da homenagem do prefeito Neto ao vereador Neném, o Governo Municipal também entregou placas de homenagem ao deputado estadual Munir Neto; à secretária de Assistência Social, Rosane Marques; à diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Raquel Coutinho; à arquiteta do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), Melissa Gonçalves Vieira; e à ex-secretária de Assistência Social, Carla Duarte.

Também participaram do evento o vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, o presidente da Associação de Moradores do Eucaliptal, Leandro de Oliveira Alves; o vereador Cacau da Padaria, que parabenizou a comunidade por mais uma conquista; entre outras autoridades.