Denúncias podem ser feitas pelos telefones 156, da Central de Atendimento Único (CAU), ou 153, da Guarda MunicipalDivulgação/Secom PMVR

Publicado 04/07/2024 11:15

Volta Redonda - Quarenta e seis veículos em estado de abandono já foram retirados das vias públicas de Volta Redonda neste primeiro semestre do ano. O trabalho ocorre por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal (GMVR) e visa a segurança primária. O objetivo é atuar na redução de condições propícias ao crime.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que as remoções desses veículos são previstas no Decreto 15.601/19 e visam à segurança primária, extinguindo fatores que sirvam como estímulo à prática delituosa no ambiente e riscos à saúde pública. A atuação da Guarda Municipal é respaldada pelo Código Civil Brasileiro e pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

“O nosso objetivo é atuar na redução de condições propícias ao delito. Um carro abandonado pode servir para atos ilícitos, bem como um problema de saúde pública, se tornando criadouro do mosquito da dengue, entre outros problemas. No entanto, acreditamos que a melhor solução é a harmônica. Por isso, antes de qualquer remoção, o proprietário é notificado e oportunizamos um prazo para que ele faça a retirada desse veículo. Caso isso não aconteça, o veículo é removido e encaminhado ao depósito público municipal”, disse Luiz Henrique, esclarecendo que caso seja necessário, a GMVR oferece o serviço de guincho, de forma gratuita.

“Caso seja necessário e o proprietário não tenha meios de retirar o veículo, oferecemos reboque sem nenhum custo, desde que seja no território de Volta Redonda. É importante lembrar que essa remoção precisa ser para um local coberto e adequado do ponto de vista das questões de saúde pública e de segurança”, concluiu o secretário.

Denúncias sobre veículos em estado de abandono podem ser feitas pelos telefones 156, da Central de Atendimento Único (CAU), ou da Guarda Municipal, o 153.