Local recebeu o nome da Irmã Elizabeth Alves, fundadora da Casa da Criança e do Adolescente da cidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Local recebeu o nome da Irmã Elizabeth Alves, fundadora da Casa da Criança e do Adolescente da cidadeCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/07/2024 18:32

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde desta quarta-feira (3), o novo Centro Comunitário Irmã Elizabeth Alves, localizado bairro Roma I. O espaço foi totalmente reformado e funcionará em parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e a Fundação Beatriz Gama (FBG) – que também foi responsável pelas obras de melhoria, fiscalizadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

Com cerca de R$ 180 mil investidos para a reforma geral, o novo espaço passou por intervenções como troca de portas, janelas, piso, reforma do telhado (incluindo troca dos forros) e das partes hidráulica e elétrica, além de nova pintura interna e externa.

O Centro Comunitário fica localizado na Rua A, no Residencial Vida Nova, no Roma I, e conta com cinco salas e um salão para as atividades que serão ofertadas à população. Dentre elas, oficinas de Dança, Capoeira e Manicure, aulas de Teatro, Ginástica e Recreação, além de qualificações de Inclusão Produtiva. O local conta ainda com um Telecentro para capacitação na área de inclusão digital.

Presente à cerimônia, o prefeito Antonio Francisco Neto lembrou da Irmã Elizabeth como uma amiga e parceira. “Uma pessoa que sempre olhou para o mais pobre, que sempre foi uma pessoa maravilhosa. Nós faremos muito mais em reconhecimento a tudo que ela fez e tudo que a Casa da Criança continua fazendo”, disse. “Hoje é um dia de muita alegria. É um dia em que o Poder Público inaugura mais um espaço para atender a população de Volta Redonda, principalmente as pessoas mais carentes. Vamos continuar trabalhando muito, graças à competência da Secretaria de Assistência Social, graças ao Munir, que vem fazendo um belíssimo trabalho, mas graças principalmente ao povo de Volta Redonda, que acredita nessa cidade.”

Reconstrução

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, salientou que o Centro Comunitário estava abandonado e em péssimas condições antes de ser recuperado.

“Graças a Deus a gente organizou as forças, tivemos pessoas à frente para dar certo, temos parceiros importantes como a Casa da Criança e a Pastoral da Criança. Todo mundo vai unir forças para, junto à comunidade, construir atividades que tragam pertencimento a eles, um desejo de construir, de valorizar o espaço de moradia, o espaço de cuidado com a família.”

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, deu crédito ao professor José Eduardo, o Coquinho, por pedir providências para a reativação do imóvel como um espaço para a comunidade.

“Infelizmente ele tinha sido totalmente depredado, não tinha janela, não tinha porta, não tinha nada. E a gente foi devagar até conseguir chegar aqui. A nossa ideia trazer alguma coisa de boa para essa comunidade, principalmente para as crianças. Tenho que a comunidade vai nos receber com muito carinho e vai cuidar do nosso centro comunitário. Com certeza a irmã Elizabeth vai ficar muito satisfeita com a gente, porque nós vamos encher aqui de criança, encher aqui de atividade”, afirmou.

Secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda por 15 anos, o deputado estadual Munir Neto recordou as parcerias com a Irmã Elizabeth.

“Ela, indiscutivelmente, era pessoa do povo, da criança, do adolescente, do social, e tinha palavra onde quer que fosse, não importava se era uma pessoa simples, humilde, ou falando com o governador, com o prefeito, e era atendida da mesma maneira. A irmã Elizabeth fez história, nada mais merecido que homenageá-la”, disse.

Homenageada

A capixaba Elizabeth Alves, mais conhecida como Irmã Elizabeth, foi uma missionária brasileira do Instituto das Sacramentistas de Nossa Senhora. Chegou a Volta Redonda na década de 1960 para iniciar os trabalhos na igreja do bairro São Geraldo.

Na década de 1980, levou seu trabalho missionário para Quatis, e seu nome está diretamente ligado à emancipação do município fluminense. Em 1993, recebeu um convite do então bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, dom Waldyr Calheiros, para voltar a trabalhar na comunidade do bairro São Geraldo, onde iniciou a implantação da Pastoral da Criança na diocese.

Em 1996, Irmã Elizabeth fundou a Casa da Criança e do Adolescente em Volta Redonda, local que dava apoio aos trabalhos da Pastoral da Criança criada por Zilda Arns. A casa passou a desenvolver diversos projetos, entre eles o Programa Naca, no qual é feita avaliação interdisciplinar da dinâmica familiar de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica; o Programa Curumim, voltado para crianças em risco social de trabalho em contraturno à escola; e Programa Cuidar, com acompanhamentos terapêuticos para crianças e adolescentes prioritariamente vítimas de violência, com vistas à proteção integral desse público.

Irmã Elizabeth faleceu no dia 28 de março de 2019, aos 80 anos.

Sobrinha da homenageada, Elizabeth Maria Alves representou a família na cerimônia de inauguração. Emocionada, ela contou que era a parente mais ligada à religiosa e que chegou a morar com ela durante um período no São Geraldo, tendo trabalhado na Casa da Criança e do Adolescente.

“Tínhamos muitas coisas em comum. A teimosia, a vontade de mudar o mundo, a vontade de querer que as coisas fossem diferentes, de colocar o nosso coração e o nosso amor naquilo que fazíamos. Ela pode ter passado para o lado de lá, mas ela continua aqui, bem aqui dentro do meu coração. E eu sei que ela está aqui, vibrando com isso que está acontecendo, muito feliz. E vocês podem ter certeza de que ela estará presente em qualquer coisa que seja feita para mudar a realidade das pessoas que são menos favorecidas, seja lá de que forma.”