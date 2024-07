Banda Municipal de Volta Redonda completa 43 anos de existência em 9 de julho - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 03/07/2024 13:41

Volta Redonda - A Banda Municipal de Volta Redonda completa 43 anos de existência em 9 de julho, e para celebrar a data está preparando um concerto comemorativo para o dia 4 de julho (quinta-feira), às 19h30, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr. – popularmente conhecido como teatro da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) –, localizado na Rua 154, s/nº, no bairro Laranjal. Com entrada gratuita, a população terá acesso a um repertório com música popular brasileira, samba, pop-rock e trilhas sonoras popularmente conhecidas.

Sob a regência de Rinaldo Cândido Galvão como maestro-titular, o concerto visa proporcionar à população momentos de arte e entretenimento através da música instrumental, e proporcionar o resgate de memórias afetivas por meio da musicalidade.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, parabenizou a Banda Municipal pelos seus 43 anos de história, com amplo destaque na valorização da música brasileira. “A Banda Municipal de Volta Redonda é como um bem cultural do município, e oferece uma atividade aos admiradores da boa música, a música instrumental tradicional e contemporânea”, destacou.

Histórico da Banda Municipal

A Banda Municipal de Volta Redonda foi instituída pela Lei Municipal nº 1679, em 9 de julho de 1981, pelo então prefeito Cel. Aluízio de Campos Costa. Como seu primeiro regente teve o Capitão Elói José de Abreu, que foi sucedido pelo Maestro Gerson Costa. Atualmente, a Banda está sob a regência de Rinaldo Cândido Galvão como maestro-titular, Rone Vieira de Abreu de Souza como contramestre e Moisés da Cruz Ferreira como regente auxiliar.

Ao longo de mais de quatro décadas de existência, a Banda Municipal vem realizando apresentações em variados eventos educacionais, esportivos, cívicos, comunitários, culturais e religiosos, entre outros, sendo um serviço muito importante para a comunidade volta-redondense, consolidando a cultura musical na Cidade do Aço.

Visando reestruturar, melhorar e expandir todo o trabalho ofertado pela Banda Municipal à população, desde 2017 ela passou a ser subordinada e administrada diretamente pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Composta por mais de 50 componentes, muitos deles graduados, a Banda Municipal mostra em suas apresentações toda beleza da música instrumental, com um vasto repertório marcado pelo ecletismo com obras e peças musicais que encantam o público, orgulhando toda a população volta-redondense, sendo um trabalho indispensável para o entretenimento e fortalecimento das raízes culturais do município de Volta Redonda.