Unidade recebeu investimento de R$ 205.899 em obras, beneficiando cerca de 6,5 mil moradores - Cris Oliveira/Secom PMVR

Unidade recebeu investimento de R$ 205.899 em obras, beneficiando cerca de 6,5 mil moradoresCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/07/2024 18:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou no final da tarde desta terça-feira (2), a reforma geral da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Conforto. Com o nome de Sebastião Rodrigues Ferreira, a unidade recebeu investimento de R$ 205.899 em obras de infraestrutura, beneficiando cerca de 6,5 mil moradores.

A equipe do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) foi responsável pelo projeto e fiscalização da obra na unidade localizada no nº 359 da Avenida Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4). O local passou por reforma que incluiu repintura geral interna e externa, revisão do telhado, troca de algumas telhas, substituição de calhas e rufos substituição do forro em alguns pontos, troca de todas as portas, substituição de luminárias, recomposição dos azulejos, pequenos reparos relacionados à hidráulica, troca de tomadas para padronização, recuperação do muro dos fundos e limpeza e polimento do piso de toda a unidade.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrou que a reestruturação da Saúde era um compromisso da gestão. "A Atenção Primária é a porta de entrada na rede de saúde. E uma Atenção Primária forte evita sobrecarga na rede", afirmou Conceição.

O vice-prefeito, Sebastião Faria, reforçou as palavras da secretária. "A assistência à saúde começa na atenção básica e o bom atendimento aqui, com certeza, reflete na diminuição da demanda nos hospitais".

O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, agradeceu à dedicação da equipe da SMS, principalmente, da UBSF Conforto. "Sou morador do Eucaliptal e recebo muitos elogios à essa unidade", contou.

Neném ressaltou que a reestruturação da saúde é parte da recuperação de Volta Redonda, iniciada há três anos e meio. "Nós vereadores fomos parceiros nessa luta e já vemos muitas mudanças, mas ainda vamos avançar muito mais", disse.

Ainda estavam na inauguração da UBSF Conforto o vereador Paulinho AP; o vice-presidente da Associação de Moradores do Conforto, Gilmar Torres; o representante do Conselho Municipal de Saúde, Geraldo Barbosa; além da coordenadora de Prevenção às Drogas e Álcool de Volta Redonda, Neuza Jordão.

Ela é filha de Sebastião Rodrigues Ferreira, que dá nome à unidade. O neto do homenageado, Daniel, falou pela mãe Neuza e pelo irmão Ivan, que também estavam na inauguração.

"Meu avô era uma pessoa solidária, preocupada com o próximo, caridosa, assim como os profissionais de saúde devem ser. Por isso, acho a homenagem muito oportuna", falou Daniel.

Investimentos em saúde

A Prefeitura vem desde 2021 realizando as mais diversas ações para recuperar a rede municipal de saúde. Várias unidades passaram por reformas e no bairro Verde Vale foi construída uma nova, entregue à população no último dia 18.

E ainda tem mais. O Centro Cardiológico e o Centro Municipal de Ressonância Magnética foram entregues à população.

Além disso, o Hospital São João Batista (HSJB) prossegue com suas obras de ampliação, e o Hospital da Criança, no Retiro, anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (que também passará por reformas), também segue com as obras de sua construção.

“A situação em que encontramos a saúde em Volta Redonda, em 2021, era desesperadora. Mas trabalhamos muito para reconstruir nossa cidade, e desde então reformamos várias unidades, inauguramos novos serviços, adquirimos vários equipamentos, vamos entregar um hospital para atendimento infantil e estamos com a ampliação do São João Batista. Ainda há muito a ser feito, mas vamos fazer de Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.