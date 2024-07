Centro Pop Uhady Nasr ganhou uma nova sede na tarde desta segunda-feira (1º) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Centro Pop Uhady Nasr ganhou uma nova sede na tarde desta segunda-feira (1º)Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 02/07/2024 11:10

Volta Redonda - O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop Uhady Nasr, ganhou uma nova sede na tarde desta segunda-feira (1º) em Volta Redonda. O espaço, mais moderno, confortável e amplo fica na Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 230, no bairro Aterrado.

A estrutura foi adaptada para receber os usuários com a oferta de serviços como higiene pessoal, alimentação, retirada de documentos, contato familiar, atendimento psicossocial, encaminhamentos necessários à construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar, além de atividades culturais.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou da cerimônia de inauguração e agradeceu aos usuários do serviço, que estavam no local; à equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), que coordena o Centro Pop; o deputado estadual Munir Neto, que foi secretário da pasta por 15 anos; a ex-secretária da Smas, Carla Duarte; e a atual secretária Rosane Marques, a Branca.

“O Munir abraçou a assistência social e tanto a Carla quanto a Branca deram continuidade ao trabalho de maneira brilhante. Em três anos e meio de reconstrução do serviço, voltamos a ser referência na Assistência Social e a nova estrutura do Centro Pop é parte desse trabalho”, falou Neto.

“Atualmente, o Centro Pop funciona de segunda a sexta-feira (das 8h às 20h), mas pedi à equipe da Smas para estudar a possibilidade de ampliar o atendimento, abrindo aos finais de semana. Além disso, a secretaria vai avaliar a possibilidade de adequar a estrutura para implantação espaço para pernoite nesse espaço”, disse o prefeito.

O deputado Munir Neto lembrou que Uhady Nasr, que dá nome ao Centro Pop, foi um dos primeiros comerciantes da Amaral Peixoto e que junto com seu pai Seu Nadim (Alimo Antonio Francisco) deu os primeiros passos na Assistência Social do município fazendo o trabalho com recursos próprios. “Esta é uma justa homenagem”, falou Munir para a viúva Maria Aparecida, que estava na cerimônia acompanhada dos sobrinhos Lilian e Carlos Alberto, o Beto Canarinho, e foi homenageada com flores.

“E o Centro Pop, assim como o Abrigo Seu Nadim, que leva o nome do meu pai, são parte de uma rede completa de Assistência Social, que a Prefeitura de Volta Redonda conta”, completou Munir.

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, reforçou que as ações da Smas seguem inspiradas na dedicação do Munir e da Carla Duarte, quando estiveram à frente da pasta. Quanto ao Centro Pop, Branca lembrou que o espaço também abriga a equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social.

“E hoje é dia de comemorar. A conquista desse espaço será um marco na assistência às pessoas em situação de rua. Espero que a estrutura da nova sede do Centro Pop seja um estímulo para os usuários virem, não só para as necessidades básicas, mas para participarem das atividades ofertadas aqui”, disse.

O vereador Renan Cury também participou da inauguração da nova sede do Centro Pop. “Hoje é dia de festa para a população que vive em situação de rua. Para quem se encontra em vulnerabilidade, é fundamental um lugar bem cuidado e acolhedor como esse. E seria muito bom que o serviço fosse ampliado para os finais de semana”, pediu.

Também estavam no evento a defensora pública da União, Laura Ferrarez; o delegado da Polícia Civil da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), Vinícius de Mello Coutinho; o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria; além de diversos representantes da equipe da Smas como a diretora do Departamento de Proteção Especial, Mariana Pimenta; a assistente social Joveline Batista Tomaz, da assessoria técnica da Smas nos serviços para a população em situação de rua; e Erick Correia Soares, que coordena o Centro Pop.