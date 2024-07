Suspeitos foram flagrados carregando dois aparelhos de ar condicionado e bolsa de ferramentas - Divulgação/PMERJ

Publicado 01/07/2024 10:55

Volta Redonda - Dois homens - de 24 e 43 anos - foram presos por policiais militares, por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (1o), na Rua Eduardo Junqueira, no Centro de Volta Redonda, por furto. Os suspeitos foram flagrados pelos PMs carregando dois aparelhos de ar condicionado, além de uma bolsa com ferramentas utilizadas no crime.

Os suspeitos foram abordados pelos policiais militares, que entraram em contato com o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) da prefeitura de Volta Redonda, onde o furto foi confirmado por meio das câmeras de monitoramento da cidade.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceram presos. O preso de 24 anos, morador do bairro Retiro, em Volta Redonda, tem quatro anotações criminais por furto, enquanto o preso de 43 anos, morador do Roma I, também em Volta Redonda, tem uma anotação criminal por homicídio, outra por furto, duas por roubo, duas por porte ilegal de armas de fogo, e uma por ameaça.