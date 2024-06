Projeto é desenvolvido pela maior unidade de Saúde da Família de Volta Redonda, a UBSF Volta Grande - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/06/2024 19:53

Volta Redonda - O trabalho intitulado “Mas eu não consigo doutor: Grupos dialógicos para a Atenção Primária à Saúde, juntos nós podemos”, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, ganhou recentemente destaque a nível nacional. Após ser apresentado em mostra estadual de prática de saúde em maio, o trabalho foi escolhido como um dos temas da série “Vozes da Saúde, experiências da IdeiaSUS Fiocruz”, que conta com relatos sobre lutas, desafios, criatividade e compromisso de trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

De autoria das médicas Luísa de Carvalho Fiedler, Elisangela Lira Bonifácio e Sílvia Mello dos Santos, o trabalho conta a história dos grupos de educação em saúde voltados para a estratégia cardiovascular que acontecem mensalmente, desde junho de 2022, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Volta Grande. O foco dos grupos são pacientes voltados à Estratégia Cardiovascular (hipertensos e diabéticos).

O relato sobre o trabalho de Volta Redonda é dado em vídeo pela médica da Estratégia Saúde da Família (ESF) Luísa de Carvalho Fiedler – disponível no Youtube da Plataforma IdeiaSUS Fiocruz (https://www.youtube.com/watch?v=Rf8jnbJhJzs). Ela fala sobre o foco do trabalho no autocuidado, por meio da educação em saúde e a partir do protagonismo e autonomia dos pacientes. A produção da série faz parte da IdeiaSUS Fiocruz, espaço que concentra cerca de 3,2 mil experiências desenvolvidas por unidades e trabalhadores da Saúde Pública, em todo Brasil, vinculada à Presidência da Fiocruz, em parceria com a VideoSaúde Fiocruz.

“A prática na unidade foi muito importante, a gente mudou a realidade dos usuários, não só na parte da estratégia cardiovascular, mas para dar autonomia para o paciente, para ele ser protagonista do cuidado dele. Tivemos relatos de melhora dos pacientes, de eles terem o poder de saber o que fazer, e resultado laboratorial também. A melhora dos exames reflete o cuidado dos pacientes”, explicou Luísa.

O projeto é desenvolvido pela maior unidade de Saúde da Família de Volta Redonda, a UBSF Volta Grande, que tem cinco equipes e cerca de 20 mil pessoas cadastradas, sendo a maioria idosos com doenças crônicas.

“É um trabalho que já havíamos apresentado na 4ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Plataforma Colaborativa IdeiaSUS Fiocruz, e que agora mostra o quanto Volta Redonda é referência na saúde pública do país. Ele integra todo um trabalho feito na Atenção Primária à Saúde que implementamos e que beneficia quem mais precisa, que é o usuário do SUS”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou as equipes da Saúde pelo sucesso no trabalho realizado. “O mais importante é que a saúde pública de Volta Redonda vem investindo cada vez mais em programas que melhorem a vida de quem mais precisa. Além disso, fizemos e vamos continuar fazendo investimentos em estruturas, equipamentos e outras melhorias para acolher cada vez melhor o cidadão que procura o atendimento do SUS em nossa cidade”.