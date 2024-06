Nova edição exibe dez filmes entre os mais importantes produzidos na Itália no último ano - Divulgação

Publicado 28/06/2024 16:39

Volta Redonda - O festival “8 1/2 Festa do Cinema Italiano” realiza a sua 11ª edição, no Cine Gacemss 2, nos dias 28, 29 e 30 de junho e 2, 3 e 5 de julho.

O festival é realizado entre 27 de junho e 3 de julho, com uma semana de programação nas principais cidades brasileiras. Nesta nova edição serão exibidos dez filmes italianos entre os mais importantes produzidos na Itália no último ano.

O Festival é realizado pela Associação Il Sorpasso / Risi Film Brasil com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, da Embaixada de Itália, do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e São Paulo e da Cinecittà, com organização logística da Bonfilm.

No Cine Gacemss 2, os ingressos são R$ 12 para o público em geral, enquanto associados do Gacemss têm entrada franca. Todos os filmes são apresentados no idioma original, com legendas em português.